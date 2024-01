Hondentrimster Jessy Goes op de lijst voor CD&VPLUS: “Dringend bijkomende hondenloopzones nodig”

In Blankenberge loste verruimingslijst CD&V PLUS opnieuw een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De 33-jarige Jessy Goes pleit voor een beleid dicht bij de mensen. “Gewoon door te luisteren, kunnen we al veel dingen verbeteren.”

CD&V PLUS hoopt met zijn verruimingslijst het vertrouwen in de politiek te herstellen. “Dat moet vooral gebeuren door tussen de mensen te staan”, zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert. “De vraag die bij veel mensen leeft, is wat de politiek in het dagelijkse leven voor hen kan betekenen. En dat is terecht. Politiek moet over de mensen zelf gaan en dat is het soort beleid wat wij willen voeren. Geen megalomane projecten, maar een ‘down to earth’-beleid. Het familiaal karakter van onze badstad benadrukken en vooral geen beleid dat elitair wil doen, maar een beleid dat investeert in z’n inwoners.”

Luisterend oor bieden

“Die aandacht voor ‘het gewone’ is ook de reden waarom ik mij bij CD&V PLUS wil engageren”, zegt Jessy Goes. De politiek was altijd iets waarvan mijn man en ik het gevoel hadden dat het zich boven onze hoofden afspeelde, en ik denk veel mensen met ons. Goed dus dat er nog politieke partijen zijn die de prioriteiten terug bij de mensen zelf willen leggen.”

Jessy wil vanuit de politiek een luisterend oor bieden. “De verbondenheid tussen mensen is iets waar ik veel belang aan hecht. Vandaar mijn engagement voor carnaval, toch hét volksgebeuren bij uitstek”, klinkt het. “Maar ook vanuit het beleid zelf moet het opnieuw gaan over hoe we mensen kunnen helpen. Ik ben ervan overtuigd dat we, door gewoon te luisteren, al veel dingen kunnen verbeteren.”

Jessy werkt als winkelbediende en is hondentrimster in bijberoep. “Voor startende zelfstandigen kan de informatie vanuit het beleid veel toegankelijker gemaakt worden. Vanuit het beleid actiever en zichtbaarder aanwezig zijn, kan de stap naar het ondernemen verkleinen. En het spreekt dus voor zich dat ook dierenwelzijn voor mij een belangrijk aandachtspunt is. Zo zijn er dringend bijkomende hondenloopzones nodig in onze stad.”

Jessy is gehuwd en mama van twee kindjes.