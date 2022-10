Hoge tevredenheid over infrastructuur van het zwembad De Kouter in Poperinge

Tussen april en eind augustus 2022 organiseerde de Universiteit Gent, samen met het Netwerk Lokaal Sportbeleid en enkele instanties uit Nederland, een grootschalig publieksonderzoek voor Vlaamse en Nederlandse zwembaden. Via dat onderzoek kreeg het Poperingse Sport- en recreatiebad De Kouter de kans om de eigen zwemmers over belangrijke aspecten van hun zwembadbezoek te bevragen.

Wat blijkt: het Poperingse zwembad scoort algemeen een stuk boven het gemiddelde. 80 Vlaamse en 152 Nederlandse zwembaden namen deel aan de publieksenquête. “Er werden in totaal 42.502 respondenten bereikt (gemiddeld 178 per zwembad), waarvan De Kouter 299 respondenten verzamelde. De zwembaden werden ingedeeld in 4 clusters volgens het inwonersaantal van de gemeente. Poperinge kwam in cluster D bij de 32 gemeenten met minder dan 30.000 inwoners terecht. De resultaten voor Poperinge werden bijgevolg vergeleken met de cluster en met het Vlaamse gemiddelde. Aangezien de meeste zwembaden van cluster D enkel op sport gericht zijn (een zwembad om baantjes te zwemmen) en slechts enkele ook een all-in concept met sport, recreatie en wellness aanbieden, is het voor Poperinge belangrijk vooral te vergelijken met het Vlaamse gemiddelde”, zegt Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

91% actieve zwemmers, 8% niet-actieve zwemmers (zwemmers die langer dan 1jaar geleden de infrastructuur bezochten) en 1% personen die nog nooit in De Kouter gezwommen hebben, vulden de enquête in. 23% van de respondenten waren Franstaligen.

Regelmatig gebruik van de wellness

In het Poperingse zwembad gaat het hoofdaandeel in gebruik naar baantjes zwemmen, maar 6 op 10 zwemmers komen ook regelmatig fun beleven in het recreatieve deel. Opvallend is vooral dat 1 op 4 bezoekers regelmatig gebruik maakt van de wellnessfaciliteiten. Ook deelname aan bijvoorbeeld een aquagymles scoort bijna dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde. In vergelijking met Vlaanderen ligt de frequentie van het zwembadbezoek hier iets lager, zowel in baanzwemmen als in recreatief zwemplezier. Per bezoek ligt de verblijftijd in het zwembad van Poperinge dan wel weer hoger.

Hygiëne en onderhoud scoren goed

Poperingse zwemmers schatten de kwaliteit van de aangeboden activiteiten hoog in, al is de bekendheid van het aanbod voor verbetering vatbaar. Het tijdstip en een gebrek aan interesse gelden als de voornaamste redenen om niet deel te nemen. Bij 1 op 10 bezoekers speelt ook de prijs daarin een rol. De enquête toont een erg hoge mate van tevredenheid over de kwaliteit van de infrastructuur (de staat van het goed, de toegankelijkheid, afmetingen, …) en over de hygiëne en het onderhoud. Voor 2 op 10 bezoekers is het zwembad niet warm genoeg en een klein percentage stoort zich soms wel eens aan de muziekkeuze of het volumeniveau tijdens het zwemmen. Het peuterbad mocht voor sommigen ook wat groter zijn.

Bekendheid formules kan beter

“Slechts 31 respondenten evalueerden de tarieven. Daarbij gaf meer dan de helft aan dat ze die te duur vonden; 1 op 3 vindt ze gepast. De bekendheid van beurtenkaarten, abonnementen en kortingsformules scoort opvallend laag. We maken er een actiepunt van om die vanaf nu beter bekend te maken. Het is vooral via de nieuwsbrief van het zwembad, via de website en sociale media dat bezoekers geïnformeerd willen worden”, aldus nog schepen Verbeke.

Hoger dan Vlaamse gemiddelde

Over het algemeen uiten de bezoekers zich erg tevreden over het personeel van het zwembad en liggen de scores hoger dan het Vlaamse gemiddelde, zowel in vriendelijkheid, aanspreekbaarheid, hulpvaardigheid en deskundigheid. Meer respondenten geven aan dat het ideale zwembad voor hen eerder een plek is waar het personeel belangrijk is, dan wel een onbemande plek waar men altijd terecht kan. Als algemene score krijgt het zwembad 8,32 op 10, het Vlaamse gemiddeld is 7,52. “En daarmee zijn we best tevreden”, besluit schepen Verbeke.

Het volledig rapport kan men nalezen op de website van Sport- en recreatiebad De Kouter. (Foto MD)