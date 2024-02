Hof van beroep Gent oordeelt dat belastingsreglement voor tweede verblijven in Koksijde strijdig is met gelijkheidsbeginsel

Het belastingreglement van Koksijde op tweede verblijven is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Dat heeft het hof van beroep in Gent dinsdag beslist.

Het hof oordeelt dat de taks die tweede verblijvers moeten betalen, onredelijk is. “Deze verantwoording kan het invoeren van een verschillend fiscaal stelsel tussen vaste inwoners die kunnen genieten van het nulprocenttarief van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, enerzijds, en tweede verblijvers die onderworpen zijn aan de tweedeverblijfstaks, anderzijds, niet objectief verantwoorden”, stelt het hof in zijn arrest.

Verder gaat het hof in zijn arrest in op het argument dat de belasting verantwoord is als een forfaitaire weeldebelasting op het gebruik van een luxegoed. “De gemeente verwijst in de preambule bij het belastingreglement eveneens naar de algemene gemeentebelasting, waaraan de gebruikers van de tweede verblijven bij gebrek aan permanente bewoning niet bijdragen. Waar de gemeente in conclusies stelt dat de belasting op tweede verblijven geen compensatoir karakter heeft, blijkt uit deze verwijzing in de preambule dat met de algemene gemeentebelasting minstens rekening is gehouden bij het vastleggen van de belasting op tweede verblijven. De tweede verblijvers worden in concreto gediscrimineerd”, is de conclusie.

“Zij vallen immers onder het toepassingsgebied van het belastingreglement daar waar personen die zich, gelet op het eigenlijke doel van de belasting, in een gelijke situatie bevinden in feite niet aan een dergelijke belasting onderworpen zijn. De verantwoording die de gemeente Koksijde hanteert in het belastingreglement, met name de bescherming van het residentieel wonen in de gemeente, de verhoging van de permanente bewoning en het aantrekken van meer inwoners, is niet redelijkerwijze aanneembaar”, besluit het hof.