Hilde Stockman blijft voorzitter van lokale CD&V-afdeling

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie in zaal Club de B heeft de Torhoutse afdeling van CD&V haar driejaarlijkse voorzittersverkiezingen georganiseerd. Er was voor elke functie telkens maar één kandidaat. Hilde Stockman blijft voorzitter van de partij en kreeg daarvoor ruim 96% van de stemmen achter haar naam. Ook Ignace Samaey blijft als voorzitter op post, met name van de CD&V Senioren. Twee nieuwkomers zijn enerzijds Gianni Vanhouwe als voorzitter van Jong CD&V en anderzijds Leen Clybouw als voorzitter van Vrouw en Maatschappij. Ook werden twee afscheidnemenden in de bloemetjes gezet: Rita Dewulf en Dirk Dauwe. Rita is van begin 1995 tot eind juni 2024 gemeenteraadslid geweest, waarvan van begin 2013 tot eind juni 2023 schepen. Dirk was de hele voorbije legislatuur gemeenteraadslid: van begin 2019 tot eind 2024. Op de foto de diverse CD&V-prominenten. (foto JS)