Hilde Dhont zorgt voor overwegend vrouwelijk schepencollege in De Haan: “Voorrecht om schepen te zijn”

Hilde Dhont volgde op 1 januari Mathieu Delbarge op als schepen voor Open & N-VA in De Haan en zorgde daarmee voor een overwegend vrouwelijk schepencollege in De Haan. “Ik ben in de politiek gegaan om mee het verschil te maken.”

Na een termijn van drie jaar gaf Mathieu Delbarge zijn bevoegdheden – Jeugd en Onderwijs, Sport en Leefmilieu – per 1 januari door aan Hilde Dhont. Met die wissel werd het schepencollege van De Haan overwegend vrouwelijk: het bestaat nu uit vier vrouwen en twee mannen.

Hilde Dhont (59) runt al 36 jaar haar eigen kinepraktijk in de Baron Van Caloenlaan, al is ze oorspronkelijk van Brugge afkomstig. “Mijn ouders hadden er een slagerij aan de Leeuwenbrug. Ik woonde daar graag, met zicht op de Halletoren. Maar van zodra ik eens een dagje niet moest meehelpen in de beenhouwerij, trok ik er met de fiets op uit naar Zeebrugge. Als kind al vond ik de zee iets magisch hebben, het was mijn grote droom om er ooit dichtbij te wonen”, vertelt ze.

Sociaal netwerk

Hoewel ze er dus eigenlijk een ‘aangespoelde’ is – voor de een is dat een geuzennaam, bij de ander klinkt het wat pejoratief in de oren – voelde ze zich vanaf de eerste dag welkom in De Haan. “Ik hou enorm van die dorpsmentaliteit, zeker om een stadskind te zijn. Zodra je hier een voet buiten de deur zet, krijg je links en rechts een goeiedag. Dat ik tien jaar geleden in de politiek gerold ben, komt doordat ze het mij zijn komen vragen. Allicht omdat ik een uitgebreid sociaal netwerk heb. Pol, mijn man, speelt hier al jaren trompet bij de harmonie, ikzelf ben aangesloten bij de C-Runners. Toch heb ik eerst geweigerd toen Wilfried (Vandaele, red.) het mij 15 jaar geleden kwam vragen. De kinderen waren op dat moment nog te klein, ik had er geen tijd voor.”

“Toen Christine (Beirens, red.) het mij een paar jaar later opnieuw vroeg, heb ik ook eerst twee keer nee gezegd. Ik had zo mijn twijfels, in de politiek maak je tenslotte niet altijd vrienden. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk toch de sprong gewaagd heb. Ik zie het als een voorrecht om schepen te mogen zijn in deze prachtige gemeente.”

Als stadskind hou ik enorm van die dorpsmentaliteit

Hilde nam per 1 januari het volledige pakket bevoegdheden over van Mathieu Delbarge. “Toen hij drie jaar geleden schepen werd, kwamen we met het oog op de wissel overeen dat hij behalve Jeugd – wat hem als oud-KSA’er na aan het hart ligt – er ook de bevoegdheden Leefmilieu en Sport zou bijnemen. Sport bepaalt als kinesist zowat mijn hele leven. Omgekeerd kon ik mij ook wel vinden in die bevoegdheid Jeugd: ik ben zelf mama van Géraldine en Manu die hier allebei in de jeugdbeweging hebben gezeten. Jeugd is een bevoegdheid die nauwelijks overschat kan worden in onze vergrijzende kustgemeente: voor jonge gasten tot 12 jaar valt er in De Haan best wel veel te beleven, maar voor de iets oudere jongeren is er een lacune. Nog zo’n pijnpunt, is betaalbaar wonen. Jonge mensen die pas afgestudeerd zijn en nog geen spaarpotje aangelegd hebben, kunnen in onze gemeente nog moeilijk terecht.”

Hilde weet waarover ze spreekt. “Ik was zelf ook maar 22 toen ik hier ben komen wonen. Daar ging een lange zoektocht aan vooraf. En toen ik met mijn dochter naar een infoavond ging omtrent die nieuwe verkaveling aan de Consciencelaan schrokken we van het prijskaartje. Een bestaande woning renoveren is voor jonge mensen dan realistischer.”

Pokerface

Werk en politiek blijven voor Hilde strikt gescheiden: in haar kinepraktijk wordt er over dat laatste niet gepraat. “Tenzij de mensen er zelf over beginnen natuurlijk. (lacht) Eigenlijk is het juist dat wat mij in 2012 over de streep trok: ik hoorde in mijn praktijk weleens een verzuchting en dacht, misschien kan ik wel mee het verschil maken. Al is het in de politiek vaak schipperen natuurlijk. Beslissen doe je nooit alleen, en het loopt niet altijd zoals je wil. In het begin dacht ik af en toe wel eens, waar ben ik in godsnaam aan begonnen. Maar dan maakte dat gevoel al snel weer plaats voor het idee dat je toch echt wel dingen gedaan kunt krijgen. Tenslotte heb ik in de politiek ook moeten leren om een pokergezicht op te zetten. Ik kan mijn emoties soms moeilijk verbergen.”

De schepenwissel werd reeds bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 afgesproken. “Ik krijg in mijn praktijk weleens de vraag of ik het ga kunnen combineren. Maar ik ben een vroege vogel, ben elke morgen om kwart voor zes uit de veren. Ik wil mijn collega Mathieu bedanken voor alles wat hij de voorbije drie jaar in gang heeft gezet. Ik wil op hetzelfde elan verder. Trouwens, ik zal dat ook in nauw overleg met hem doen. Tot slot wil ik mijn kiezers van weleer nog eens bedanken, en de ploeg van Open & N-VA voor het vertrouwen.”