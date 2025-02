“Het zit in mijn genen om mee aan de kar te trekken”: Jan Dierickx-Visschers is de nieuwe schepen van Sport

Zeg niet langer bakker, maar wel schepen tegen Jan Dierickx-Visschers. De bekende Izegemnaar had het brood bakken nog maar net overgelaten aan zijn dochter en haar team toen hij bij de gemeenteraadsverkiezingen genoeg stemmen behaalde om een schepenambt te mogen opnemen. Als schepen van Sport mag hij zich nu onder andere buigen over de toekomst van het zwembad en de sportsite op domein Krekel-Noord.

Wie Jan Dierickx-Visschers niet kent van toen hij zelf nog in zijn bakkerij stond, zal hem ongetwijfeld al eens tegen het lijf gelopen zijn in het Izegemse straatbeeld. Hij is nog steeds actief bij de Izegemse IJsberenclub, die in de wintermaanden graag plonsjes maakt in het koude openluchtzwembad. Verder was hij één van de stichtende leden van de Izegemse Krekel Zwemmers. Hij is ook al geruime tijd actief als scheidsrechter in het damesvoetbal.

“Om maar te zeggen dat sport me dus zeker interesseert”, glimlacht hij. “In dat opzicht is deze bevoegdheid me dus zeker op het lijf geschreven. Ik ben me intussen al gaan voorstellen in de verschillende sportclubs van onze stad. Op die manier weten ze meteen bij wie ze terecht kunnen als ze met vragen zitten. Veel clubs zijn de voorbije jaren ook uitgebreid en dat brengt vanzelfsprekend nieuwe uitdagingen met zich mee. Samen met hen willen we dan telkens naar een gepaste oplossing zoeken.”

Nieuw zwembad

De grootste uitdaging op sportvlak wordt de komende jaren de vervanging van het Izegemse zwembadcomplex door een nieuwbouw en er komen ook nieuwe sporthallen op domein Krekel-Noord. “Alles wat daar mee te maken heeft, is in een groot Masterplan Sport gestopt. Daarin overleggen we met de clubs, adviesraden en andere politieke partijen over de toekomst van die sportsite. Het wat en hoe willen we de komende maanden verder uitwerken, maar het staat sowieso vast dat er een nieuw zwembad komt. Het oude is versleten en aan vervanging toe en daar gaan we onze verantwoordelijkheid in nemen. Ook qua inplanting moeten we alles nog eens goed bestuderen, want het is geen gemakkelijke puzzel om te leggen. Zo moet er ook voldoende parking voorhanden zijn.”

“Toekomst van sportsite nog wat verder uitwerken, maar er komt sowieso een nieuw zwembad”

Jan was er al bij toen STiP werd opgericht en kwam in 2018 voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik heb altijd al interesse in de politiek en voor engagement gehad”, klinkt het. “Zo heb ik indertijd mee de leerlingenraad in het College opgericht en was ik ook actief in het Buurtcomité van de Bosmolens. Het zit dus in mijn genen om mee aan de kar te trekken. Ik vond dat er weinig zelfstandige handelaars de stap naar de politiek durfden zetten en dus waagde ik mijn kans. Ik vond het belangrijk dat ook iemand met mijn achtergrond politiek vertegenwoordigd was.”

“Die eerste jaren als raadslid in de gemeenteraad waren interessant, al merkte ik dat je impact vanuit de oppositie toch vrij beperkt was. Nu krijgen we de kans mee de beleidslijnen uit te stippelen en die uitdaging wil ik graag aan gaan. Het ging er de voorbije maanden op sociale media wel heftig aan toe. Voor mezelf heb ik beslist dat ik via die kanalen nooit een politieke boodschap zal verspreiden. Wie me wil aanspreken, kan dat makkelijk in de bakkerij, waar ik achter de schermen nog wel eens een handje toesteek, of tijdens mijn zitdag.”

BK wielrennen

Of er voor Jan de voorbije weken al veel veranderd is? “Ik ben dan wel gepensioneerd, maar kan meteen mijn tanden in mijn nieuwe functie als schepen zetten. Het is veel vergaderen en mails beantwoorden, maar ik doe het graag en hoop dat ik de komende jaren iets zal kunnen betekenen voor de Izegemnaars. Of ik nog ergens van droom? Dromen is veel gezegd, maar ik ben wel aan het bekijken of we het BK wielrennen voor bakkers en beenhouwers eens naar onze stad kunnen krijgen. Dat lijkt me wel een leuk evenement.”