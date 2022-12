Het nieuwsfeit van het jaar in Maldegem: Woelige start met nieuwe coalitie

Begin februari van dit jaar trok N-VA in Maldegem de stekker uit de coalitie, waardoor Open VLD en de Merlaan in de oppositie belandden. Ongenoegen over de bestuursstijl van burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) lag aan de basis van die beslissing. Koenraad De Ceuninck (CD&V) werd de nieuwe burgemeester in een nieuwe coalitie met N-VA en voormalige oppositiepartijen CD&V en Groen.

Van het decreet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), dat het gemakkelijker maakt om in de loop van de legislatuur van coalitie te veranderen, werd ook in Maldegem gebruikgemaakt. Zo komt het dat Maldegem sinds februari bestuurd wordt door een nieuwe coalitie met CD&V, N-VA en Groen, geleid door de nieuwe burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V).

Na een opstootje over een pop-upreglement, waarvoor oppositiepartijen Merlaan en Open VLD in november een extra gemeenteraad bijeenriepen en waarbij de partijen vonden dat er sprake was van favoritisme voor Bar Unique, lijkt de rust nu terug te keren en klinkt er ook bij Open VLD verzoenende taal.

“2022 was op zijn zachts uitgedrukt een bewogen jaar”, blikt de voorzitter van Open VLD, Henk Deprest terug. “Na drie jaar besturen werden we afgerekend en afgeschreven, niet door de kiezers na zes jaar, maar door de verliezers van 2018. Dat voelt verkeerd en dat is het ook, maar het was wettelijk mogelijk geworden door het nieuwe decreet van minister Somers, dus moeten we ons daarbij neerleggen. Na een jaar is de tijd gekomen om dit achter ons te laten, we mogen niet blijven hangen in het verleden, want daar komen we niet mee vooruit.”

Wederzijds respect

Ook bij N-VA willen ze het woelige politieke jaar 2022 achter zich laten en kijken ze eensgezind naar de toekomst. “Samen met onze coalitiepartners Groen en CD&V willen we een positief verhaal schrijven”, zegt N-VA-voorzitter Jan De Metsenaere. “We kijken ernaar uit om met wederzijds respect aan politiek te doen. De bereidheid om met de oppositie tot compromissen te komen is er.”

“We gaan niet voor prestigeprojecten, maar voor mooie en betaalbare projecten op maat van de bevolking”, vult N-VA-fractieleider Cédric De Smet aan. “Zo staat vanaf nu tot 2025 een grondige renovatie van de ontmoetingscentra in de verschillende deelkernen gepland. Ook geven we onze adviesraden terug de plaats die ze verdienen. We herstellen hen volledig in ere en kijken uit naar hun interessante input. Op een verbindende manier aan politiek doen, dat is waarvoor we gaan in 2023”, besluit N-VA-fractieleider Cédric De Smet.

(Michel Wijne)