Het Marktplan in Meulebeke blijft voor heel wat controverse zorgen: “Er blijven nog te veel vraagtekens over”

De gemeentepolitiek blijft de gemoederenberoeren. Het meest over de tong rollende item is het Marktplan. We steken ons licht op bij burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester), fervent voorstander van het Marktplan, en bij Benedikt Van Staen (N-VA) die liever aan een ander project de prioriteit had gegeven.

Dirk Verwilst: “We hebben op het moment van de opmaak van het verkiezingsprogramma LVDB met alle leden en betrokkenen ingestemd met dit verkiezingspunt. We hebben samen de mening gedeeld dat ons centrum terecht aantrekkelijker, groener, fietsvriendelijker en meer autoluw mocht worden.”

“We willen meer ‘belevenis’ creëren om zo handelaars te overtuigen zich in het centrum te vestigen en op die manier de burger naar een aangename ontmoetingsplaats te leiden. Finaal is dit investeren in een duurzaam project.”

Kosten lopen op

“Ondertussen kwamen er ook via het platform ‘Preus op Meulebeke’ suggesties om de Goethalsplaats en de Kerkstraat in het geheel op te nemen. De komst van een Mobipunt kaderde in het openbaar vervoersplan van minister Peeters. De opmakers van het totaalplan stelden eveneens een opwaardering van de Markstraat voor die dan leidt tot een volledige aanpak van de Hoogstraat en een heraanleg van de Plettinckplaats.”

“Door het studiebureau was er oorspronkelijk een schatting gemaakt van 2.800.000 euro voor de nieuwe riolering en het autoluw maken van de Markt. Door de uitbreiding van het project en de stijgende materiaalkosten is het totaalbedrag nu opgelopen tot 3.800.000 euro.”

Burgemeester Dirk Verwilst. (foto LB)

“De werken worden begin april opgestart (nutsvoorzieningen) die zullen beperkte hinder met zich meebrengen. Er volgt nog een buurtoverleg met de bewoners. Het is de bedoeling dat de Berenfeesten 2022 plaats kunnen hebben op de Markt. Wat de ruimtelijke uitvoeringsplannen betreft, RUP 1 werd opgestart op 13 september 2017 en hiervan is er tot op de dag van vandaag nog geen concreet ontwerp goedgekeurd door het college of de gemeenteraad. RUP 2 moet nog van start gaan. Een RUP opmaken, neemt tijd in beslag en vraagt deskundigheid maar is tegelijk een instrument dat een visie uitschrijft.”

Benedikt Van Staen: “De Markt vormde voor ons zeker geen prioritair punt ter verwezenlijking. We vinden dit met onze huidige schuldenlast niet verantwoord. De bedragen voor subsidies lijken ons ook aan de lage kant, slechts 10 procent kan gesubsidieerd worden. Ik ben samen met mijn collega’s van N-VA van mening dat men nu in eerste instantie moet ageren als een goede huisvader.”

Preus op Meulebeke

“Waarom werd er geen werk gemaakt van het masterplan Ter Borcht of van het doorhakken van de knoop wat er met het zwembad staat te gebeuren. Hoe lang is het geleden dat men onze Markt onder handen heeft genomen, eerst met kasseien, dan opnieuw met klinkers, … ?”

Benedikt Van Staen oppositie N-VA (foto LB)

“Het circulatieplan verandert ook te snel. Wat als men de Kapellestraat laat eindigen ter hoogte van het huidig postkantoor en de automobilisten zal omleiden doorheen een stuk gemeentelijk park, voorbij de appartementen die er zich bevinden om zo de Holdestraat in te duiken. Het nieuwe marktplan zoals het nu voorligt oogt mooi, dat ontkennen we niet maar heeft te veel van een prestigeproject.”

“We breken een lans voor meer verkeersveiligheid en een grotere inbreng van meer groen maar dan graag in volle transparantie. Er blijven nu nog te veel vraagtekens. We hebben evenmin iets tegen een inspraakplatform zoals ‘Preus op Meulebeke’. Zoiets kan zijn nut bewijzen maar dan hadden we graag een neutrale vraagstelling gezien. Inspraak is meer dan een dergelijk werkinstrument.”

“Er blijven dus nog veel vraagtekens weg te werken zoals de rol van de projectontwikkelaar(s), wat zal er gebeuren met de pastorie, met het gemeentehuis, het postkantoor, de grond die toegang verleent tot een mogelijke parkeerplaats op Zeveneiken? Een totaalconcept met een correct prijzenkaartje is nu meer dan nodig!”

(LB)