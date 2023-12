Het jaar van het zwembad in Bredene: er zijn nog altijd veel vragen en bezwaren

De Dikke Van Dale mag dan al graaiflatie tot woord van het jaar verkozen hebben, in Bredene is dat ongetwijfeld ‘zwembaddossier’. Sinds het gemeentebestuur drie jaar geleden besliste een nieuw zwembad te bouwen op domein Grasduinen is het nooit meer stil geweest rond het dossier.

Het zwembadproject begon onder een goed gesternte in 2020. Een zwembadcommissie, waarin alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn, bleek eensgezind achter het dossier te staan. Burgemeester Steve Vandenberghe kreeg de hele gemeenteraad aan zijn zijde.

Daar kwam in 2022, in volle inflatiegolf, plots verandering in toen Groen het geweer van schouder veranderde. “De jaarlijkse bijdrage, 30 jaar lang te betalen, is gevoelig gestegen (naar bijna 2 miljoen euro) en overtreft de draagkracht van de gemeente. Laat ons een kleiner bad bouwen op maat van onze inwoners”, kwam Koen Uittenhove in de gemeenteraad verklaren. Het leverde hem een verbale bolwassing van de burgemeester op die hem zo heugde dat hij begin dit jaar ontslag nam als gemeenteraadslid.

Charmeoffensief

Burgemeester Vandenberghe was vol onbegrip over de plotse watervrees van Groen maar besefte dat de aangewakkerde weerstand niet snel zou gaan liggen. Gewapend met een legertje experten trok de burgemeester dit voorjaar prompt naar zijn inwoners. “Bredene heeft nood aan dit zwembad, dat niet alleen onze inwoners zal bedienen maar ook een toeristische troef zal blijken. Het oude zwembad oplappen, is geen optie meer”, aldus zijn grootste pleitbezorger. De goegemeente leek, op enkele rabiate dissidenten na, Vandenberghes discours als zoete broodjes te slikken. Het charmeoffensief had gewerkt.

Maar toen dook plots duikclub Medusa bij monde van voorzitter Johan Metsu op in het debat. Bleek dat duikers straks geen plek meer zouden hebben in het Grasduinenzwembad wegens te ondiep. Het nieuws haalde zowaar alle nationale media. Burgemeester Vandenberghe en zijn college mochten opnieuw het bad in.

Duikclub

Met succes, zo bleek enkele weken geleden. “LAGO zal een strook in het bad dieper maken. In plaats van 1,8 meter zal het daar 2,2 meter diep worden. Voldoende om onze duiksport hier voort te zetten”, is Johan Metsu van Medusa opgelucht. “Ook de duikexamens zullen in LAGO gehouden kunnen worden.” Metsu was bovendien aangenaam verrast toen LAGO aangaf dat er ook een droge ruimte, waar duikspullen achtergelaten kunnen worden, en een duikflescompressor komen. “We sluiten 2023 dus zeker opgelucht af.”

“We staan aan de kant van onze inwoners en clubs” – burgemeester Steve Vandenberghe

Met intussen de eerste steen van het zwembad gelegd, leek de storm errond stilaan te gaan liggen. Maar dat was alweer buiten Groen (omgedoopt tot 8450anders) gerekend. “In de overeenkomst met LAGO is een streefcijfer van 200.000 zwembeurten per jaar opgenomen. Dat is zeer ambitieus, want dat betekent gemiddeld 560 zwembeurten per dag. In topjaren draait het Ter Polderzwembad rond de 65.000 zwembeurten. We zullen dus de omzet moeten verdrievoudigen”, berekende bestuurslid Bruce Verburgh, die erop wijst dat de gemeente in sommige situaties ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor een onvoorzien exploitatieverlies. “De gemeente ontkent dit maar de gebeurtenissen bij LAGO Kortrijk-Zwevegem bewijzen het. Daar moet het stadsbestuur met extra miljoenen over de brug komen om te verhinderen dat zijn zwembad financieel kopje onder gaat door de slechte cijfers.”

CO2-neutraal

Ook Vicky Dereere, fractieleider van N-VA en tot nu ‘stille’ vennoot in het dossier, haalde op de laatste gemeenteraad enigszins verrassend uit naar LAGO. “Het bedrijf pakt uit met geothermische diepteboring waardoor het zwembad volledig CO2-neutraal zal zijn. Mooi, maar dit komt natuurlijk vooral LAGO zelf (financieel) ten goede. Wat met de zwemclubs, die vandaag nog altijd niet weten wat een zwembeurt zal kosten en of ze er überhaupt nog terecht zullen kunnen?”

Burgemeester Vandenberghe, verwonderd door Dereeres dissonante stem, verzekerde prompt dat Bredene niet rijdt voor LAGO. “Er is zoals beloofd overleg met de verenigingen en scholen gepland over gebruik, prijzen… Laat ons eerlijk zijn, de clubs moesten vroeger zo goed als niks betalen voor het gebruik van (het stilaan vervallen) Ter Polder. Straks kunnen ze terecht in een prachtig zwembad… Maar laat er geen twijfel over bestaan: we staan aan de kant van onze inwoners en clubs in dit verhaal, dat in 2024 voort wordt geschreven.”