Herinrichting dorpskern Wijtschate bijna afgerond

Met het plaatsen van zitbanken aan de kiosk van Wijtschate zullen de werken die bijna zes jaar geleden opgestart werden eindelijk af zijn. Aanvankelijk zou enkel het rioleringsnet aangepakt worden, maar de gemeente nam van de gelegenheid gebruik om verschillende plaatsen te herinrichten.

Het plaatsen van de zitbanken in Wijtschate moet het einde van de werken betekenen. Het is nog wachten op de regieaannemer vooraleer dat daadwerkelijk kan gebeuren. “De banken hebben we al, maar de aannemer moet nog gaten boren in het uitgewassen beton”, verduidelijkt schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen). “Ook zal er een zitbank voorzien worden aan de nieuwe bushalte met fietsstalling en fietspomp, met aan de andere kant nog een bankje.”

Het vernieuwingsproject van de dorspkern van Wijtschate is hoe dan ook een mooi geheel, met meer fleurige plantvakken en veiligere omgevingen bij de twee scholen en in de rest van de kern. “Met het plaatsen van de zitbanken aan de kiosk en ook het beschermen van de hoeken aan de markt zijn we nu echt wel in de allerlaatste fase. Zo vermijden we dat de bloembakken daar beschadigd worden.”

Vandalisme

Recent werd Wijtschate wel nog opgeschrikt door vandalisme aan de sportzone. “Je kan helaas niet alles voorkomen”, zucht de schepen. “Er is een kleine minderheid die geen respect heeft voor andermans eigendom en dat is helaas een beetje een algemene trend in de hele wereld. In de sportzone is er al gewerkt met camera’s, waardoor er ook al zaken zijn opgelost.”

“Er is eveneens een samenwerking met de politie voor toezicht, zelf doe ik er ook regelmatig mijn ronde. Op de problemen van het vandalisme na is de sportzone ondertussen uitgegroeid tot een mooie recreatieve zone. De ligbank is echt een topper, net onder het wilgenkunstwerk. Hier komt de bezoeker tot rust met een prachtig vergezicht erbovenop. Vorig jaar werden er trouwens ook nieuwe zitbanken geplaatst in de boomgaard bij de kerk, evenals een picknickbank waar ook rolstoelgebruikers gebruik van kunnen maken.” (MDN)