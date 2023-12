Herdenkingsplechtigheid zeppelin Dixmude in Frankrijk

Donderdag 21 december was het precies 100 jaar geleden dat de Franse zeppelin Dixmude verging boven Sicilië. In de Zuid-Franse gemeente Pierrefeu-du-Var staat er een monument ter nagedachtenis van dit luchtschip. Tijdens een herdenking in diezelfde gemeente was ook een delegatie van het Diksmuidse stadsbestuur aanwezig.

Verdwijning Zeppelin ‘Dixmude’

De Dixmude – een Frans luchtschip – ontplofte tijdens een storm op 21 december 1923 nabij Siacca, een Italiaanse gemeente bij de kust van Sicilië. Alle 52 passagiers kwamen daarbij om, waarmee dit het op één na grootste luchtschipongeluk was uit die tijd. Slechts van twee bemanningsleden kon het lichaam geborgen worden.

De zeppelin werd gebouwd voor de Duitse marine maar werd na WO I als oorlogsvergoeding overgegeven aan de Franse autoriteiten en omgedoopt tot Dixmude.

Het luchtschip droeg de naam van onze stad, ter ere van de Franse fuseliers die sneuvelden tijdens de verdediging van onze stad in 1914. In 1927 werd het monument ‘Aux Héros du Dixmude’ geplaatst in Pierrefeu-du-Var, ter nagedachtenis aan de bemanning en passagiers.

Schepen Martin Obin, korpschef Johan Geeraert, schepen Greet Dever, schepen Marc De Keyrel, burgemeester Lies Laridon, burgemeester Patrick Martinelli van Pierrefeu-du-Var en burgemeester Fabio Termine Sindaco van Siacca (v.l.n.r.) (gf)

Gelijknamig helikopterdekschip

Fransen kennen ‘Dixmude’ vooral als de naam van het gelijknamige helikopterdekschip van de Franse marine. Ook de naam van dit schip is een eerbetoon aan de zesduizend Franse soldaten die onze stad, samen met vijfduizend Belgische soldaten, verdedigden tegen de Duitsers in 1914.

Het schip werd opgeleverd in 2012 en heeft als thuishaven Toulon dat op zo’n 30 kilometer van Pierrefeu-du-Var ligt. Dit schip wordt momenteel ingezet in de Gazastrook voor humanitaire operaties om getroffenen van de oorlog tussen Israël en Hamas te helpen. Initieel stond ook een bezoek aan dit schip op het programma, maar door de operaties in de Gazastrook kon dit niet doorgaan.