Herbestemming site Cordial in De Panne komt opnieuw een stap dichterbij

Het college van burgemeester en schepenen heeft onlangs een architect de opdracht gegeven om de omgevingsvergunningsaanvraag op te starten voor de heropbouw van de site Cordial in De Panne. Daar moet het nieuwe toerismekantoor komen, met daarboven appartementen.

De herbestemming van de site Cordial is al jaren een heikel punt voor de gemeente. Sinds 2019 zijn er plannen om op de hoek van de Zeelaan en de Duinkerkelaan een toerismekantoor met daarboven appartementen te bouwen. Op het terrein van Cordial beging de vorige eigenaar een bouwovertreding door na de afbraak niet te starten met de heropbouw van het historische gebouw in de oorspronkelijke vorm. Daardoor liep het project vertraging op.

Heropbouw en renovaties

De herbestemming komt nu wel opnieuw een stap dichterbij. Zo heeft het college van burgemeester en schepenen onlangs architect Janis Filieux de opdracht gegeven om de omgevingsvergunningsaanvraag op te starten voor de heropbouw van Cordial in de Zeelaan 167. Naast die heropbouw wordt ook het gebouw ‘Caractère’ in de Duinkerkelaan 1 gerenoveerd, waarbij de gevel behouden blijft. Daarnaast ondergaat Zeelaan 165 een renovatie, zij het zonder extra verdieping bovenop het bestaande volume. In totaal komen er negen appartementen boven de gelijkvloerse ruimtes. Wanneer de eerste steen wordt gelegd, is nog niet bekend.

De totale bouwkost, inclusief de bovenliggende appartementen, wordt geraamd op zo’n 5 miljoen euro. Via het Agentschap Onroerend Erfgoed is nog tot 60 procent aan subsidies te verkrijgen. (DMe)