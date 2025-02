Henk Dierendonck (LDD) neemt tijdelijk taken van burgemeester Jean-Marie Dedecker over: “Hem kennende zal hij er snel weer willen invliegen”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) is donderdag 20 februari met succes geopereerd aan zijn hart. Hij onderging een openhartoperatie waarbij drie overbruggingen werden geplaatst. De operatie verliep goed en Dedecker zal naar verwachting eind februari naar huis mogen om verder te herstellen. Voorlopig neemt Henk Dierendonck (LDD) zijn taken over als waarnemend burgemeester.

Waarnemend burgemeester Henk Dierendonck (LDD) gaf meer uitleg: “Zijn vrouw liet ons weten dat alles goed is verlopen. Zijn hart heeft heel goed gereageerd op de operatie. Hij werd eerst een drietal dagen opgevolgd op de afdeling intensieve zorg en mocht daarna al naar een gewone kamer.”

Dierendonck verwacht dat Dedecker nog enige tijd zal moeten rusten. “Of hij daarnaar zal willen luisteren, is een andere vraag. Hem kennende zal hij er meteen weer willen invliegen, maar hij zal moeten luisteren naar zijn lichaam”, glimlacht hij.

Waarnemend burgemeester

Tijdens de afwezigheid van Dedecker neemt Henk Dierendonck de rol van waarnemend burgemeester op zich. Het is niet de eerste keer dat hij deze functie vervult, maar deze keer ligt er duidelijk meer verantwoordelijkheid op zijn schouders. “Het is een drukke periode met veel verantwoordelijkheden, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we met ons team verder kunnen werken zonder Jean-Marie. De schepenen voeren hun taken goed uit en Jean-Marie zal zeker niet nalaten om mij op te bellen en te zorgen dat alles perfect verloopt zoals hij het graag heeft.”

Opvallend is dat de eerste schepen, Marc Descheemaecker (N-VA), normaal gezien waarnemend burgemeester had moeten worden. Dierendonck legt uit hoe dat komt: “De afspraak is in het begin van de legislatuur gemaakt. Omdat wij als LDD de grootste partij zijn, blijft het burgemeesterschap bij ons. Ik neem die taak op mij omdat ik meer ingewerkt ben in de dossiers die op het gemeentehuis spelen.”

Lopende projecten

Naast het burgemeesterschap behoudt Dierendonck ook zijn huidige bevoegdheden als schepen van onder meer groenvoorzieningen, openbare netheid, milieu, dierenwelzijn en ICT. “Er komt geen plaatsvervangend schepen voor mij. Het burgemeesterschap komt er dus bovenop. Gelukkig zijn er op dit moment geen grote knopen die we moeten doorhakken. We wachten en zien wel waar we landen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jean-Marie terug zal zijn wanneer de echt grote dossiers weer op tafel komen.”

“Jean-Marie zal zeker niet nalaten om mij op te bellen en te zorgen dat alles perfect verloopt zoals hij het graag heeft” – Henk Dierendonck, waarnemend burgemeester

Ondertussen blijft de sfeer in het schepencollege goed. “Het is een hele toffe bende”, lacht Dierendonck. “We werken nauw samen en ik kan altijd rekenen op het advies van Jean-Marie. We kunnen dus zeker verderwerken zoals we bezig zijn.”

Collega en vriend

Theo Francken postte al een bemoedigende boodschap aan “zilverrug” Dedecker: “Onkruid vergaat niet, maar ik ben toch opgelucht dat je er nog bent, lieve Jean-Marie.”



Met een goed herstel in het vooruitzicht, lijkt Middelkerke in goede handen bij Dierendonck. De komende weken zal moeten blijken of Jean-Marie Dedecker zich aan het verplichte rustregime kan houden, maar wie hem kent, weet dat hij het politieke werk al snel weer zal willen oppakken.