Hendrik Deprest niet langer Open VLD-voorzitter in Maldegem

Een paar dagen na de laatste bestuursvergadering heeft Henk Deprest het bestuur van Open VLD Maldegem laten weten dat hij ontslag neemt als voorzitter en dat hij in de toekomst als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraadzittingen zal zetelen.

Open VLD Maldegem heeft maar een paar jaar kunnen genieten van haar overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Als grootste partij binnen de Open VLD, N-VA en De Merlaan meerderheid mocht zij onder meer Bart Van Hulle als burgemeester naar het schepencollege sturen.

Na enkele maanden kwamen de eerste barstjes in de meerderheid al aan de oppervlakte. De spanningen stegen en enkele Open VLD-raadsleden namen teleurgesteld ontslag uit de gemeenteraad. Peter Van Hecke nam ontslag uit het schepencollege maar bleef in de gemeenteraad zetelen. Hij werd door Open VLD uit de fractie gezet maar die beslissing werd herroepen door de statutaire commissie van de partij.

De spanningen binnen de meerderheid waren ondertussen zo hoog opgelopen dat N-VA vorig jaar in februari de stekker uit de meerderheid trok en met CD&V en Groen een nieuwe meerderheid vormde.

Vorig jaar nam Henk Deprest het voorzitterschap van de Maldegemse Open VLD-afdeling over en kondigde aan dat hij de problemen uit het verleden achter zich wou laten en met de afdeling zou bouwen aan een nieuwe toekomst.

Verkiezingen 2024

Tijdens de bestuursvergadering van maart werd zoals bij alle andere partijen ook de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezing van 2024 besproken. Die gesprekken liepen volgens mensen dicht bij het bestuur niet zo sereen als ze verwacht hadden. Een paar dagen na die bewuste vergadering heeft Henk Deprest de bestuursleden per mail verwittigd dat hij ontslag neemt als voorzitter en dat hij in de toekomst als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zal zetelen. Hij wordt daarmee het tweede onafhankelijk raadslid in de Maldegemse gemeenteraad

Henk Deprest wou verder geen commentaar geven en ook andere Open VLD-leden onthouden zich van commentaar. Wim Swyngedouw werd als interimvoorzitter aangesteld.

