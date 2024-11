Heleen Bartsoen (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Toegankelijkheid van onze stad nog verbeteren”

Heleen Bartsoen (34) uit de Boeiaardstraat kreeg 534 stemmen. Ze is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Ze werkt op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits. Ze houdt van fietsen, wandelen met haar hond, zwemmen en theater- en muziekvoorstellingen bijwonen. “Ik wil me als rolstoelgebruiker op een positieve en constructieve manier inzetten om de toegankelijkheid van onze stad in de brede zin van het woord nog te verbeteren en er aandacht voor te vragen. Ik zal proberen het belang ervan te onderstrepen en verdere stappen voorwaarts te zetten.

Tevens ligt het sociaal beleid me na aan het hart. Ik beschouw het als een voorrecht om deel te mogen uitmaken van de gemeenteraad.”