Harelbeke maakt plannen bekend voor 2024

Voor het laatste jaar van de huidige legislatuur heeft het stadsbestuur een pak plannen klaar voor 2024: van kinderopvang, winkelbeleid en vrijetijdsbeleid tot sociale economie, klimaatmaatregelen en bouwprojecten.

Op de laatste gemeenteraadszitting van 2023 maakte het college van burgemeester en schepen bij monde van burgemeester Alain Top (Vooruit) de plannen bekend voor 2024, ook plannen die in de volgende legislatuur verder uitgebouwd worden. In het van wat officieel noemt ‘actieplan ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag’ zitten enkele speerpunten.

“Het ontwerp site De Mol wordt uitgetekend in twee fases: de bouw van het voetbalstadion en het vrijetijdsgebouw en verdere omgevingsaanleg. In Bavikhove wordt de oude school gesloopt en daarna start de bouw van het vrijetijdscentrum”, duidt burgemeester Alain Top. Andere belangrijke punten zijn de voormalige site Duma, het Moleneiland en het centrum van Hulste en Bavikhove.

Onthardingsprojecten

“De site Duma is verworven door Leiedal, in 2024 kunnen we werk maken van het ontharden van de achterliggende stapelzone in agrarisch gebied.Voor de aankoop van het Moleneiland wordt de informatie verder verzameld. In 2024 worden de werken in Bavikhove en aan de pastorietuin en parking in Hulste uitgevoerd. Het openleggen van de beek en ontharding zijn hierin speerpunten. Er zijn onthardingsprojecten voorzien bij de heraanleg van de Steenbrugstraat en het Zandbergplein.”

In 2024 wordt er verder gewerkt aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang met de Buitenschoolse Opvang Activiteiten (BOA). Vanaf 2026 zal het lokaal bestuur de Vlaamse BOA-middelen zelf verdelen in plaats van het Agentschap Opgroeien. In het museum Peter Benoit wordt de nieuwe escaperoom verder uitgebreid als toeristisch aanbod en wordt de aansluitende ruimte ter beschikking gesteld voor exposities aan lokale kunstenaars en creatievelingen. Er wordt opnieuw budget voorzien voor verhuis- en starterspremies om detailhandelaars te stimuleren zich in het centrum van de stad of de deelgemeenten te vestigen.

Smart city

“We nemen deel aan een smart city-project dat vanuit OC West wordt getrokken.Bedoeling is om bestaande data over lokale economie en verwante sectoren te ontsluiten.Tenslotte wordt er op vlak van sociale economie een kleine 50.000 euro voorzien om mensen via Wijkwerkcheques aan het werk te zetten”, aldus Alain Top tot besluit.