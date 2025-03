Harelbeeks schepencollege geeft het officiële startschot voor werkzaamheden aan vrijetijdssite in Bavikhove

De werken aan de vrijetijdssite in Bavikhove gingen eerder deze maand van start. Omdat het zo’n belangrijk project in Bavikhove omvat, zet het college dit nog eens extra in de verf met een officieel startmoment. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) startte op 11 maart symbolisch de eerste afbraakwerken vanuit de werfkraan in aanwezigheid van het volledige schepencollege.

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze sprak trots de pers toe. “We zetten vandaag een cruciale stap in de toekomst van Bavikhove. Dit project is niet alleen een investering in moderne infrastructuur, maar ook in ontmoeting, recreatie en natuur.”

De nieuwe vrijetijdssite belooft dé ontmoetingsplek te worden voor verenigingen en sportclubs in Bavikhove en omstreken. Met moderne, multifunctionele ruimtes en een duurzaam ontwerp wordt er rekening gehouden met zowel de huidige als toekomstige noden. Daarnaast krijgt de beekvallei een opwaardering met meer groen, water en ruimte voor natuur en recreatie.

Schepen van Mobiliteit Koen Opsomer (team harelbeke) licht toe: “Dit project betekent een grote stap vooruit voor Bavikhove. De nieuwe fietssnelweg is een stevige troef voor de zachte mobiliteit in onze gemeente.” Zijn collegaschepen Francis Pattyn (team harelbeke) vult aan: “Dit wordt dé ontmoetingsplek voor cultuur, sport en verenigingen. We creëren een plek waar ontmoeting en ontspanning centraal staan, voor alle inwoners van Bavikhove en verder.”

Dit ambitieuze project omvat zowel de herinrichting van de beekvallei als de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum. De werken verlopen gefaseerd en worden uitgevoerd in samenwerking met partners Vlaanderen Breekt Uit, Provincie West-Vlaanderen, ADVK architecten/Buro Bossaert en aannemers Heyrman De Roeck en Vuylsteke Eiffage.

Werken in drie fases De uitvoering van het project verloopt in verschillende fases: Fase 1: De herinrichting van de beekvallei en de start van de nieuwbouw van het vrijetijdscentrum. Fase 2: Ingebruikname van het vrijetijdscentrum met polyvalente ruimtes, een podiumzaal en faciliteiten voor muziek, toneel en sport. Fase 3: Afbraak van de oude bibliotheek en het doortrekken van de fietssnelweg

Hinder en bereikbaarheid

De werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Voetgangers en fietsers kunnen de site tijdelijk niet meer betreden. De sporthal blijft echter steeds toegankelijk, net als frituur Baviko en de bijhorende parking. Werfborden worden geplaatst om de situatie ter plaatse duidelijk te maken.