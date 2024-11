Harelbeeks schepen Francis Pattyn openhartig over afgelopen legislatuur: “Hebben onze verantwoordelijkheid genomen”

Er is in Harelbeke een voor en na 13 oktober. Nadat Team Harelbeke de absolute meerderheid in de gemeenteraad behaalde, begint het stof stilaan neer te dwarrelen. Het nieuwe schepencollege is al even voorgesteld, maar huidig en toekomstig schepen Francis Pattyn (Team Harelbeke) kijkt toch nog even om en heeft het over de afgelopen legislatuur. “We werden met CD&V soms in een hoek geduwd.”

Nu de gemeenteraadsverkiezingen een goede maand voorbij zijn, blikt Francis Pattyn, huidig CD&V-schepen en binnenkort opnieuw schepen in het college van Team Harelbeke, terug op de sfeer binnen de nog steeds lopende meerderheid van Vooruit-Groen en CD&V. In de laatste maanden voor de verkiezingen hoorde je het weleens: CD&V en zo ook Francis Pattyn ‘vergaten’ dat ze in de meerderheid zetelden en gedroegen zich al als oppositie, iets wat bijvoorbeeld ook burgemeester Alain Top (Vooruit) zich liet ontvallen op het UNIZO-debat in cc Het Spoor in september.

Pattyn zet dan ook graag de puntjes op de i. “Met CD&V leverden we drie schepenen (Francis Pattyn, Kathleen Duchi en Lynn Callewaert, red.). Daarmee hadden we drie van de zeven plekken in het schepencollege. Soms voelden we ons wat in de verdringhoek geduwd. Bij bepaalde ideeën vanuit Vooruit-Groen, zoals de invoering van de te lange fietsstraten, stelden we ons luidop de vraag of we niet te ver gingen. Naar ons gevoel was de bevolking niet klaar voor sommige van die beslissingen en dat leidde, zeker op het einde, vaak tot discussies. We voelden de kritiek van de bevolking en gingen zelf vaak op de rem staan. We moesten bij wijze van spreken in elk dossier vechten voor die extra parkeerplaats.”

Collegialiteit

“Maar dat wil niet zeggen dat we niet loyaal waren tegenover onze coalitiepartner. Alles bleef binnenskamers en er werd niet achter de rug gepraat. We waren ook zes jaar lang overal aanwezig en hebben ons keihard geprofileerd. Ik deed dat zelf bijvoorbeeld op vlak van cultuur, Kathleen Duchi was de stem van Bavikhove en ook Lynn Callewaert brak een lans voor de zorg. We hebben dus zeker wel onze verantwoordelijkheid genomen en beslisten in veel zaken mee.”

Het resultaat op verkiezingszondag was “ongezien”, aldus Pattyn. “Tijdens de campagne kregen we wel al signalen, maar aan een absolute meerderheid hadden we nooit gedacht. We hadden dan ook een goede kopman met Michaël Vannieuwenhuyze. Ik was zelf graag kopman geweest, maar ben zijn running mate geworden. We sloten compromissen met Open VLD en vormden Team Harelbeke. Vandaag spreken we ook niet langer over CD&V en Open VLD: we zijn één team, met één visie voor Harelbeke.”

Groot pakket

En dat vertaalt zich nu dus in een grote portefeuille als schepen voor de Harelbekenaar. Hij neemt de verantwoordelijkheden Onderwijs, Kunstonderwijs, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Archief en Musea voor zich. Op 6 december mag hij zijn sinterklaascadeau in ontvangst nemen op de installatievergadering. “Sommige verantwoordelijkheden nam ik al voor mijn rekening en anderen zijn nieuw voor me”, klinkt het.

“Ik ben zelf enorm geïnteresseerd in het erfgoed van Harelbeke. ‘Harelbeke wereldstad’ is dan wel een gimmick geworden, maar het is zo dat we een rijke geschiedenis hebben. We zijn een van de oudste steden van het land en hebben veel te vertellen. De Harelbekenaars mogen op dat vlak alleszins veel mooie dingen verwachten.”

“Onderwijs blijft mijn verantwoordelijkheid. We hebben hier elf lagere scholen verspreid over de drie onderwijsnetten. Het is altijd mijn bedoeling geweest om die samen te brengen en we zijn daar volgens mij al in geslaagd met bijvoorbeeld de invoering van de digitale inschrijving over de drie netten heen. Dat werd duidelijk geapprecieerd.”

Uitdagingen

“Ruimtelijke Ordening zal misschien persoonlijk de grootste uitdaging zijn. Ik ben er sterk in geïnteresseerd, maar moet er nog wat in groeien. Ik volgde het wel al op voor de gemeenteraad, maar dit zal nog van een ander niveau zijn. We moeten onze open ruimte hier zeker respecteren. Het is een heel belangrijk pakket. Andere pakketten die ik vooraf deed, zijn naar onze twee nieuwe schepenen gegaan. Zo neemt Lise-Marie Platteau bijvoorbeeld Cultuur en Bibliotheken voor haar rekening als schepen. Dat is ook een logische keuze”, sluit hij af.