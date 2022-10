Handelaars maken zich zorgen om eventuele komst supermarkt naar Bosmolens in Izegem

Op de gemeenteraad heeft bakker en raadslid Jan Dierickx-Visschers (STiP) zijn vrees geuit dat de wijk Bosmolens op termijn een supermarkt zou krijgen. Er is op vandaag geen aanvraag bekend bij de stad, maar die erkent wel dat er al eens gepolst is naar de precieze voorwaarden om die te kunnen realiseren.

“Er doen geruchten de ronde dat er een supermarkt op de plek van zaal Valentino zou komen. Onze fractie uit zijn bezorgdheid voor alle handelaars die vandaag hun producten op de Bosmolens verkopen”, aldus Dierickx-Visschers. “Gezonde concurrentie in handel is een goede zaak, maar dit zou geen meerwaarde betekenen, los van mogelijke mobiliteitsproblemen. Zo’n project kunnen we missen als kiespijn en zeker in deze crisisperiode. We lezen in een verslag van het schepencollege van begin september dat er een principestandpunt moest worden ingenomen rond het bouwen van 3 KMO-units en 10 garages langs de garageweg bij de Kokelarestraat. We lezen daarin dat het college het voorontwerp niet wenselijk vindt en het ook niet zal aanvaarden zolang het niet via een masterplan wordt ingediend. We vragen ons dan ook af hoe ver het dossier staat en wat de uiteindelijke visie van de stad is.”

Masterplan

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat er nog geen bouwaanvraag bij de stad binnen is. “Maar er is wel al gepolst aan welke voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zo’n project zou moeten voldoen”, erkent hij. “Als we een aanvraag voor een groot project binnenkrijgen, bestaat dat uit verschillende facetten en dan kan een masterplan handig zijn om ook naar de ruimere omgeving te kijken. Wat ons uiteindelijke standpunt zal zijn, daar kan ik nog niet op vooruit lopen.” (vadu)