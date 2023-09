Grote werken bij White Star

Voetbalploeg White Star Lauwe staat aan de vooravond van grote veranderingen. De terreinen en de sportinfrastructuur worden overgedragen naar het Autonoom Gemeentebedrijf Menen. De overdracht komt er na de waterschade die de wolkbreuk in mei met zich meebracht.

Kunstgrasvelden, ledverlichting en een stevig waterbeheersplan. De ingrepen die weldra plaats zullen vinden op en rond de velden van White Star Lauwe zijn op zijn minst indrukwekkend te noemen. “Afgelopen mei konden we spreken van een heuse waterbom”, klonk het bij burgemeester Eddy Lust. “Het water dat toen uit de lucht naar beneden kwam, zorgde enkel en alleen al voor meer dan 100.000 euro aan schade aan de sportinfrastructuur van Lauwe. Het was voor ons ook meteen duidelijk dat ingrepen nodig waren om dergelijke scenario’s te vermijden.”

Kunstgras en wadi’s

De oplossing kwam in de vorm van kunstgras en wadi’s die de terreinen zullen omringen. “We gaan meteen ook werk maken van ledverlichting om de site zo energiezuinig mogelijk te maken. White Star Lauwe kende woelige tijden en stelde in het verleden een plan voor de toekomst op. Vanuit het stadsbestuur zagen we hoe ze zich aan de gemaakte afspraken hielden en zetten we dan ook graag onze schouders onder hun evolutie.”

Bij White Star Lauwe zien ze de aanpassingen graag komen. “Het zal ons in staat stellen verder op te klimmen in de voetbalwereld”, klonk het bij een tevreden bestuur. “Vooral voor onze jeugd, de toekomst, zijn deze veranderingen broodnodig. Het zal hen in staat stellen te trainen en te spelen op velden die hen terug tot op het provinciale niveau zal brengen. We hebben 300 jeugdspelers die op ons rekenen, we willen hen dan ook niet teleurstellen. Oorspronkelijk waren we enkel vragende partij voor ledverlichting, de waterschade gooide die plannen overhoop.”

Studie

Het stadsbestuur bestelde ondertussen een uitgebreide studie, die de verschillende opties zal analyseren. Om het geheel in goede banen te leiden, werden zowel de terreinen als de omliggende infrastructuur overgedragen aan het AGB, het Autonoom Gemeentebedrijf Menen. (CLL)