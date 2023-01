Grote opkomst voor dialoogtafels in Brugge rond het thema digitale kloof

Brugge Dialoogstad, de armoedeadviesraad, organiseerde dinsdagavond voor de vijfde maal de dialoogtafels. Normaal gezien gebeurt dat om de twee jaar, maar door corona dateert de vorige editie al van 2018.

Ook de vijfde editie ging traditiegetrouw door in het Stadhuis, waarbij men deze keer naging welke drempels mensen in armoede ervaren om op de digitale sneltrein te stappen. En die drempels zijn sinds de coronaperiode alleen maar groter geworden.

Er daagden zo’n 120 geïnteresseerden op, die mochten aanzitten aan één van de negen thematafels in verschillende levensdomeinen. De thema’s: onderwijs, vrije tijd, wonen, gezondheid en welzijn, financiën, hulpverlening, sociale contacten, tewerkstelling en veiligheidsproblemen / phising. Mensen in armoede, beleidsmakers en sleutelfiguren uit de domeinen konden daarover van gedachten wisselen en ook aangeven wat nog beter kan.

“Er wordt hiervan een verslag gemaakt en dit wordt nadien overgemaakt aan de beleidsmakers voor verder overleg en opvolging”, zegt Nele Dewachter, die samen met Angelino Meuleman voorzitter is van Brugge Dialoogstad.

Breed samenwerkingsverband

Brugge Dialoog is een breed samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten die werken rond armoede, het OCMW Brugge en Stad Brugge. Dit overlegplatform is actief rond armoedebestrijding in Brugge en wil een brug slaan tussen het lokaal beleid en mensen in armoede.

Info: www.brugge.be/brugge-dialoogstad. (CGRA)