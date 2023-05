Grootste bestuurspartij Alveringem krimpt fel: Gemeentebelangen moet minstens vijf nieuwe mensen zoeken

Gemeentebelangen, partij van burgemeester Liefooghe, is altijd een grote bestuurspartij geweest in Alveringem, groter dan pakweg PRO en CD&V samen. Des te meer opvallend is het hoe fel deze groep de laatste jaren gekrompen is. Richting 2024 houdt de partij volgens ons onderzoek nog amper vijf mensen over. “Dat kan best zijn”, stelt burgemeester Liefooghe, “maar ik maak mij geen zorgen.”

Gemeentebelangen is in Alveringem altijd van ver de grootste partij geweest. Op foto’s van nieuwjaarrecepties anno jaren 2000 stonden daar vaak nog tegen de twintig mensen op. Heel anders is dat voor de fracties PRO, CD&V en N-VA die in Alveringem lang niet zo’n groot netwerk hebben uitgebouwd. De voorbije twintig jaar zag Gemeentebelangen niettemin heel wat mensen wegvallen, meestal door ouderdom of overlijden.

Oude garde

Bij de ‘oude’ garde denken we aan Michel Sampers, Gilbert Ryckeboer, Monique Barroo, André Delancker, Valère Quaghebeur, Denis Vandromme en meer recent nog Wilfried Laureys. Anderen hadden na een tijdje geen zin meer in de politiek; denken we maar aan Bernard Comeyne, Joachim Vanspeybrouck of Marc Delancker. En nog anderen hadden gaandeweg geen zin meer in een samenwerking met Gemeentebelangen: voor Marnik Vandenbroucke was Gerard Liefooghe de grote vijand – dat is moeilijk samenwerken – en ook Carine Everaert voelde na een tijd geen affiniteit meer met de partij.

Danielle Godderis-T’Jonck zag zich in 2006 als gezworen lid van N-VA genoodzaakt om Gemeentebelangen te verlaten omdat ze in Alveringem het kartel met CD&V wilde doortrekken. Het klikte ook niet voor de volle honderd procent tussen Danielle en de partij. Gerda Butaye uit Stavele was wel een trouw lid van Gemeentebelangen, maar verliet in 2021 de Alveringemse politiek vanwege een verhuis naar Woesten.

Acht mensen

Op vandaag heeft Gemeentebelangen alles samen nog acht mensen: vijf in de ocmw- en gemeenteraad – Gerard Liefooghe, Karolien Avonture, Johan Albrecht, Gerda Gheeraert en Martine Huyghe – en drie in het comité sociale dienst: Tonia Vandenberghe, Tom Sap en Rudi Mares. Echter, drie van die acht raadsleden gaven ondertussen te kennen dat ze er na deze legislatuur ook mee ophouden: Gerda Gheeraert stelt dat haar vertrek “200 procent zeker is”, Tonia Vandenberghe verklaart “haar tijd na 2024 aan andere leuke dingen te willen besteden” en van huidig schepen Johan Albrecht is geweten dat hij geen zin meer heeft in nog een legislatuur met Gerard Liefooghe en Karolien Avonture.

Ook Kim Polfliet uit Leisele die geen mandaat heeft maar in 2018 op de lijst stond, liet ons weten dat ze afhaakt voor 2024. “De burgemeester weet dat nog niet, maar nu dus wel”, glimlacht Kim. Dat alles maakt dat er voor 2024 nog vijf Gemeentebelangers overblijven: Gerard Liefooghe (65), Karolien Avonture (48) en Martine Huyghe (68) met zekerheid, Tom Sap uit Hoogstade zeer waarschijnlijk, en Rudi Mares uit Gijverinkhove onder de voorwaarde dat zijn gezondheid het toelaat. Rudi viert vijf dagen na de verkiezingen immers zijn… tachtigste verjaardag.

“In 2024 zullen we ons buigen over de zoektocht naar nieuwe mensen”

Maar hij houdt van mensen, politiek en Gemeentebelangen. Dus wil hij zo lang als mogelijk er bij zijn. Tom Sap (44) uit Hoogstade is een politiek beest, maar raakte nooit rechtstreeks verkozen. “Ik heb momenteel geen nauwe contacten met Gemeentebelangen en ik ga ook niet naar de maandelijkse vergadering. Maar politiek boeit mij en voor ’24 ben ik opnieuw beschikbaar.”

Uitdunnen

“Ik kan niet ontkennen dat onze partij fel aan het uitdunnen is”, reageert schepen van Sociale Zaken Karolien Avonture. “Oudere mensen vallen weg en voor wie geen mandaat kan verzilveren, is het moeilijk om geïnteresseerd te blijven. Of ik dat als een probleem zie? Wel, altijd leuk om input te krijgen en in alle deelgemeenten antennes te hebben van mensen die meedenken. Op onze maandelijkse vergadering zijn wij nog maar met vier – Gerard, ikzelf, Rudi en Martine – en dat is weinig. Of ikzelf in ’24 burgemeester zou willen worden? Neen. In mijn huidige functie heb ik een goed evenwicht tussen politiek, mijn job als leerkracht en mijn gezin. Ik zou dat zo willen houden.”

Gerard Liefooghe tot slot zegt dat hij op vandaag niet wakker ligt van het probleem. “We werken hard ten bate van de gemeenschap. In de loop van ’24 zullen we ons buigen over de zoektocht naar nieuwe mensen.” (AB)