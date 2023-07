Groep a voegt zich voortaan bij NVAPlus en wil de grootste fractie worden

Groep a in Moorslede gaat vanaf deze maand in zee met NVAPlus en zal vanaf september ook zo zetelen in de gemeenteraad en zes vertegenwoordigers tellen.

Een verrassing van formaat in de Moorsleedse politiek. Groep a neemt volgend jaar in oktober niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst, maar gaat in zee met NVAPlus. Beide oppositiepartijen hebben nu elk drie zetels. De ambitie is om de grootste fractie te worden. Als dat lukt, dan is het nieuwe kartel als eerste aan zet om een coalitie te vormen.

Het nieuws werd vrijdagavond bekendgemaakt. De drie gemeenteraadsleden van Groep a doen mee in het verhaal: fractieleider Sigrid Verhaeghe, Margaux Vandekerckhove en David Galle. Ook Lieven Buseyne in het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’ (BCSD) bundelt de krachten. “Vanaf juli spreken we van NVAPlus en zullen ook zo zetelen in de gemeenteraad vanaf september”, zegt voorzitter Filiep Terryn van NVA-Plus. “We gaan na de vakantie hard moeten werken.”

Nieuw jasje

Met de keuze voor een nieuwe naam en nieuw logo gaf N-VA Moorslede eind mei de aftrap van de verkiezingscampagne. Men stapt in oktober volgend jaar naar de kiezer als NVAPlus en kiest voor verruiming met plaats voor onafhankelijken.

“Wij willen onze gemeente een positieve uitstraling geven”, zegt Sigrid Verhaeghe. “Een gezond en krachtdadig beleid. Dat is een uitdaging waarvoor wij de krachten bundelen. Wij geven hiermee een duidelijk signaal. NVAPlus is een geloofwaardig en waardevol alternatief. We hebben een competente ploeg van mensen. Wij willen het anders aanpakken.”

“Het publieke belang primeert. Je doet niet aan politiek voor jezelf. Wij nemen resoluut afstand van de manier waarop de partijen van de meerderheid aan politiek doen. We werken met het geld van de belastingbetaler en leggen daarvoor verantwoording af.”

Te veel partijen

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 waren er maar liefst vijf lijsten en voor een gemeente als Moorslede was dat veel. ”Te veel”, oordeelt Verhaeghe. “Er is een hertekening van het politieke landschap in Moorslede nodig. Voor en achter de schermen hebben N-VA en Groep a in de afgelopen periode goed samengewerkt. Er is een vertrouwensbasis waardoor een volgende stap kan worden gezet. Het verleden laten we achter ons. Wat telt is wat ieder van ons bijdraagt aan het nieuwe verhaal. Wij gaan voor inhoud.”

“Binnen NVAPlus is er ruimte voor ‘plussers’. Voor ons en voor anderen met goede ideeën. We varen een nieuwe koers. Onze ambitie is om in 2024 de grootste te zijn en zo dus een stevige fractie te vormen zodat we het tij kunnen keren.”

Al enkele maanden deed het gerucht de ronde dat Groep a niet meer zou deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat er ook niet meer vergaderd werd met de partij. “Dat laatste moet ik formeel ontkennen want we zijn altijd blijven vergaderen”, benadrukt Margaux Vandekerckhove.

Verbinden en vertrouwen

De voorzitter kwam ook nog terug op de ontwikkelingen tijdens de laatste gemeenteraad en de uitslag van de geheime stemming over burgemeester Ward Vergote (Visie). “Vertrouwen is essentieel en van levensbelang”, geeft hij aan. “Hier gaat het over verbinden en vertrouwen.”

Voor Groep a is dit alvast een hele ommezwaai. Onder burgemeester Walter Ghekiere had het jarenlang de absolute meerderheid in het Lievensdorp. Na de verkiezingen van oktober 2012 kwam daar verandering in. Er volgde een nieuwe mokerslag toen enkele gemeenteraadsleden de fractie Groep a verlieten en STERK oprichtten.

Nood aan nieuwe wind

Nu begint men dus aan een nieuw verhaal. “Ik ben trots op de nieuwe start die we samen kunnen maken richting 2024”, aldus Sigrid Verhaeghe. “Ik zie vooral politiek talent dat op een andere manier aan politiek wil doen.” “Groot-Moorslede heeft nood aan een nieuwe wind, een consequent en doortastend beleid”, aldus Margaux Vandekerckhove, kleindochter van gewezen burgemeester Walter Ghekiere. “Met een gezonde portie ambitie gaan we voor meer openheid, eerlijkheid en professionaliteit.”

Volgens een intern bestuursakkoord werd David Claeys na vier jaar gemeenteraadslid. “Ik ga altijd voor oplossingen en kies daarom voor meer samenwerking”, zegt hij. Volgens datzelfde bestuursakkoord kwam Lieven Buseyne in de loop van deze legislatuur in het BCSD. “Het is hoog tijd voor politiek met de voetjes op de grond, voor en tussen de mensen”, oordeelt hij. (Erik De Block)