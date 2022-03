Groenschuttingen zijn voortaan overal de regel in Oostende

Groene afscheidingen van de tuin richting openbaar domein zijn voortaan de regel in Oostende. Burgemeester Bart Tommelein: “Er komt helemaal geen heksenjacht.”

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement over afsluitingen goed en debatteerde daar een uur over. Er is vooraf niet veel over gecommuniceerd en het stond zelfs op de agenda als ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’. Er is echter wel degelijk een nieuwe regel en die bepaalt dat de afsluiting grenzend aan het publiek domein voortaan groen moet zijn. Over het principe dat er meer groen moest komen, waren meerderheid en oppositie het roerend eens. En toch duurde het debat bijna een uur.

Willekeur

John Crombez (Vooruit) : “De invoering gebeurt niet in dialoog. Er is een heksenjacht en mensen krijgen aangetekende brieven, waarin gedreigd wordt met het pv’s en het parket. Bovendien werden die brieven al gestuurd sinds begin dit jaar, terwijl de regel pas nu ingaat. Er heerst willekeur.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) weerlegde : “Er worden geen gesloten afsluitingen meer vergund of geregulariseerd. Levend groen is de regel. Oudere afsluitingen kunnen behouden blijven, op voorwaarde dat er levend groen tegen geplant wordt. De gesloten afsluitingen kunnen sinds 28 maart niet meer vervangen worden door nieuwe gesloten afsluitingen.”

Verschillende regels

Er zijn in de stad verschillende regels : zones met een bestaand bpa en voorschriften en plaatsen waar er geen regels zijn. Bart Tommelein was duidelijk: “We zullen geen bouwmisdrijven toestaan van mensen die willens en wetens de vergunning negeren en toch hun eigen zin doen. Maar er is geen heksenjacht. Niemand die een schutting zette in een zone zonder regels, kreeg een aanmaning.”

De Elisabethlaan is een straat die langs de ene zijde wel over regels beschikt en langs de ander zijde niet .