Groene Pluim voor energie- adviseur Tim Vancouillie

Tweejaarlijks reikt Groen Waregem een Groene Pluim uit, zo ook afgelopen zaterdag op haar nieuwjaarsreceptie. Energieadviseur Tim Vancouillie (E-Luse) won het van vier andere genomineerden. Hij ontving de prijs uit handen van de federale energieminister Tinne Van der Straeten.

Met de Pluim wil Groen de mensen, verenigingen of ondernemingen belonen die het voorbije jaar op een sociale, ecologische en/of culturele manier hebben bijgedragen aan het verbeteren van de samenleving in Waregem.

De winnaar werd verkozen via een onlinestemming in december en januari, waarbij 550 mensen hun stem uitbrachten. De andere genomineerden waren leefschool Biezebos, Jacob Butt met zijn webshop Dagelijks Duurzaam, Opgeven Is Geen Optie uit Desselgem en de Mindermobielencentrale.

Winnaar Tim Vancouillie heeft al jarenlang een passie voor energie en duurzaamheid. Met zijn adviesbureau E-Luse adviseert hij grote productiebedrijven en kmo’s om energiezuiniger te werken, de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Goede voorbeeld geven

Tim Vancouillie gelooft sterk in practice what you preach en geeft het goede voorbeeld door het eerste klimaatpositieve adviesbureau in Vlaanderen te zijn. Hiervoor compenseert hij de uitstoot van het adviesbureau dubbel via klimaatprojecten.

De nieuwjaarsreceptie van Groen vond plaats in en rond de buitenklas op de terreinen van Freinetschool De Kleine Wereld. Als opwarming werd er een wandeling van vijf kilometer uitgestippeld met een tussenstop aan het atelier van kunstenares Lutje Van Calbergh.

