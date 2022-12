Groene long in het centrum van Gits

Met de ondertekening van de akte bij de notaris is de schenking van de gronden van het klooster van de zusters van de Heilige Sint-Vincentius definitief.

“In totaal krijgen we dus met de gemeente 1 hectare en 62 are grond in het centrum van de gemeente Gits, waarvan een deel blijft toebehoren aan de zusters. De gemeente waarborgt de toegang tot het nieuwe klooster van de zusters dat momenteel in volle aanbouw is. Eens het nieuwe klooster klaar is, staat de gemeente vervolgens in voor de afbraak van het oude gebouw en het afwerken van de kapel die overeind blijft. De afwerking zal erop gericht zijn om de kapel als een multifunctioneel gebouw te kunnen gebruiken voor openbaar nut. We bouwen er een nieuwe school en er is mogelijkheid om de buitenschoolse kinderopvang door de gemeente aan de school te koppelen. Er wordt een groot park aangelegd die zowel door de school als door de inwoners kan worden gebruikt. Met deze akte zijn we als gemeente eigenaar van 1,5 hectare grond, die voor een mooie actieve groene long kan zorgen en dit dankzij het toekomstgericht denken van de zusters. We willen hen dan ook welgemeend bedanken”, aldus het gemeentebestuur. (EVG)