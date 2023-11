Groendienst van Menen krijgt voor meer dan 10.000 euro aan nieuw materiaal

Efficiënt groenbeheer en betere werkomstandigheden voor de mensen van de groendienst in Menen. Dat zijn de kernwoorden die werden gebruikt bij de aankoop van verschillende nieuwe toestellen. Een investering van meer dan 10.000 euro waarbij vooral naar de toekomst wordt gekeken.

Twee haagscharen, twee bosmaaiers, twee hoogsnoeiers, vier onkruidverwijderaars, een bladblazer, vier onkruidknippers en twee zeisen. Voor de leden van de stedelijke groendienst kwam Sinterklaas alvast langs en de goedheilig man bleek erg genereus voor onze groene ridders. De toestellen, die overigens allen lokaal werden aangekocht, maken deel uit van een groter investeringsplan zo blijkt. “In Menen blijft het aantal vierkante meters groen jaar na jaar stijgen”, klinkt het bij een tevreden schepen Patrick Roose. “Meer groen staat gelijk aan meer onderhoud, zoveel is duidelijk. Daarnaast bleken de weersomstandigheden van het afgelopen jaar voor onze mensen een heuse uitdaging, met extra werk op de plank. Dankzij de aankoop van dit nieuwe materiaal, goed voor een investering van 10458,73 euro, kunnen we groene uitdagingen van de toekomst aan.”

De aankoop van de machines gebeurde in nauw overleg met de leden van de groendienst. “Via hun teamcoach verzamelden ze hun noden en daaruit bleek al snel dat de oudere machines aan vervanging toe waren. Allen werkten ze op benzine, wat automatisch lawaai, uitlaatgassen en trillingen met zich meebrengt. Los van het feit dat dit ook allemaal erg onderhoudsintensief is, is het niet erg comfortabel om daarmee te werken. Het welzijn van onze mensen primeert en dus kozen we voor elektrische toestellen met batterij. Vroeger hadden dergelijke toestellen niet de nodige kracht en batterijduur. Vandaag de dag is dat wel een haalbare optie. De aankoop zorgt ervoor dat al onze teams steevast over de juiste en moderne apparatuur beschikken. Het feit dat de nieuwe machines ook geen uitlaatgassen meer produceren, ligt dan nog eens volledig in lijn met onze klimaatdoelstellingen.”