Groen wil referendum als beleidsinstrument afschaffen

De stad wil in november een derde keer gebruik maken van een referendum. Dat is niet naar de zin van oppositiepartij Groen, dat op de gemeenteraad van 10 oktober zal aansturen op de afschaffing ervan. “Het referendum over een ‘Nette Stad’ is van een ondraaglijke lichtheid”, vindt Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

De vier vragen betreffen het thema ‘Nette Stad’. Zo wordt onder meer gevraagd of Kortrijk het reservatiesysteem voor het recyclagepark in Heule en Rollegem moet afschaffen en of het strenger moet toezien op de netheid van voetpaden, rioolputten en straatgoten. De stad wil ook weten of het de gasboetes voor sluikstorten van kleine hoeveelheden vuilnis moet verhogen. Tot slot stelt de stad ook de vraag of het de kost van de opkuis van sluikstort mag doorrekenen aan de vervuiler.

Om rekening te moeten houden met het referendum, heeft de stad 2.000 stemmen nodig. In 2021 haalde de vraag ‘Welk kunstwerk van de triënnale Paradise wil jij blijvend in Kortrijk zien?’ slechts 1.600 stemmen.

Kerntaken

“De vraag is hoe de stad er in gaat slagen 2.000 mensen te mobiliseren. Vorig jaar is dat ook niet gelukt”, zegt Matti Vandemaele, gemeenteraadslid bij Groen. “We vinden dat het thema ook misplaatst is. Het bewaken van de netheid is toch een van de kerntaken van de stad? Wat gaan ze doen als de helft zegt dat de handhaving van nette voetpaden niet meer hoeft? Een gedoogbeleid voeren?”

Wij krijgen de indruk dat de stad kost wat kost wil vasthouden aan het systeem, en een vraag zoekt óm de vraag – Matti Vandemaele (Gemeenteraadslid Groen)

Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele. © Groen Kortrijk

Bij Groen vinden ze dat het referendum als politiek instrument heeft afgedaan. “Wij krijgen de indruk dat de stad kost wat kost wil vasthouden aan het systeem, en een vraag zoekt óm de vraag. Het referendum over een maandelijkse autoloze zondag werd een teleurstelling, want Kortrijk stemde tegen. En vorig jaar haalden we niet eens genoeg stemmen. Ook het prijskaartje van een referendum is te hoog ten tijden van een energiecrisis. Bovendien bestaat zo’n referendum uit ja-nee-vragen en dat leidt enkel tot polarisering van het debat. Als je er dan toch eentje moet houden, kies dan belangrijke thema’s als mobiliteit. Maar eigenlijk zouden we het referendum gewoon moeten afschaffen”, besluit Vandemaele.