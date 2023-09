Groen wil dat Oude Leie-arm van Wielsbeke blijft en lanceert hiervoor petitie: “Biologisch zeer waardevol gebied”

De Oude Leie-arm van Wielsbeke moet blijven! Het is met een krachtige slogan dat Groen dat dossier opnieuw onder de aandacht brengt. “Het geheel ligt dan misschien wel in de koelkast, het gevaar is nog niet geweken”, klinkt het bij de partij.

Weggemoffeld in de Ooigemstraat, tussen het containerpark en de indrukwekkende Unilin-site, ligt het stukje natuur waarrond alles draait. “Het is een afgesloten stuk van de Leie, omringd door bomen en natuur”, verklaart provincieraadslid Maarten Tavernier. “In 2020 kwam Unilin plots op de proppen met een project om het terrein volledig dicht te gooien. Ze wilden er graag een parking voor hun vrachtwagens van maken. We zijn toen meteen in het verzet gegaan en konden door middel van bezwaarschriften het idee van de baan schuiven. Toch is het nog niet einde verhaal want zolang er niet wordt besloten om van dit stukje Wielsbeke een natuurgebied te maken, kan Unilin het dossier gewoon opnieuw indienen. Daarom ijveren we voor een definitieve bestemmingswijziging. De Oude Leie-arm is bestempeld als een biologisch zeer waardevol gebied en willen we dus niet laten verdwijnen.”

Onthardingsprojecten

Volgens Groen staat het project haaks op de globale visie van de Vlaamse overheid. “We hebben ondertussen allemaal begrepen dat we moeten gaan ontharden, willen we onze waternetwerken kunnen blijven onderhouden. Niet alleen is het voor de natuur belangrijk, maar ook voor de aanpak en preventie van wateroverlast. Overal in Vlaanderen wordt dan ook massaal geïnvesteerd in onthardingsprojecten. Vlaanderen slaagt er trouwens ook heel traag in die beloofde 500 hectare natte natuur te verwezenlijken. Het is dan ook absurd te moeten zien dat men in Wielsbeke net het tegenovergestelde wil gaan uitvoeren. Begrijpen wie begrijpen kan.”

Groen lanceert dan ook een petitie rond dit gevoelige dossier. Via een eenvoudige QR-code krijgen mensen toegang tot de actie en kunnen ze een inspraakreactie vragen.