Groen Wevelgem kaart onveilige situaties aan voor fietsers bij aanbreken van nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar staat in de startblokken en heel wat kinderen maken zich klaar om dagelijks het verkeer te trotseren. Voor Groen Wevelgem meer dan voldoende redenen om enkele pijnpunten bloot te leggen.

Fietssuggestiestroken, het middel bij voorkeur van heel wat stadsbesturen om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. Ook Wevelgem zet stevig in op die techniek, al kan het her en der worden bijgeschaafd. “In de Moorselestraat, de Lode de Boningestraat en de Kloosterstraat zijn de fietssuggestiestroken veel te smal”, klinkt het bij Groen Wevelgem.

“In de meest recente editie van het Vademecum Fietsvoorzieningen spreekt men van aanbevolen breedtes die variëren tussen 1,7 en 2 meter. In de drie aangehaalde straten bedraagt die breedte amper 1 meter. Wanneer je weet dat het gemiddelde stuur ongeveer 75cm breed is, dan begrijp je al snel dat fietsers erg weinig ruimte over hebben om te manoeuvreren.”

Fietssuggestiestroken mogen ook door automobilisten worden gebruikt, al hebben ze een meetbare impact op het gedrag van de automobilisten. “Het is al meer dan eens duidelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de Roeselarestraat, dat automobilisten bijna automatisch in het midden van de weg gaan rijden. Ze vermijden de suggestiestroken, waardoor het voor fietsers heel wat veiliger is.”

“Het is dan ook jammer te moeten zien dat de straten die door schoolgaande kinderen het meest van al worden gebruikt, moeten rekenen op de smalste suggestiestroken. We vragen geen gigantische investeringen, noch willen we dat het volledige verkeersplan wordt aangepakt. Wevelgem heeft immers al heel wat maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Toch zijn we ervan overtuigd dat we met minimale investeringen en dit op zeer korte termijn de Moorselestraat, de Lode de Boningestraat en de Kloosterstraat een pak veiliger kunnen maken.”