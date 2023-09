Groen voert actie tegen ‘moordstrookje’ in Tielt: “Te vaak wordt de heraanleg van onveilige fietspaden langs gewestwegen op de lange baan geschoven”

De politieke partij Groen voerde donderdag op verschillende plaatsen in Vlaanderen actie tegen ‘moordstrookjes’. Dat zijn onveilige fietspaden die louter met een witte lijn gescheiden zijn van de rijweg. Onder meer in de Deinsesteenweg in Tielt vormde de partij een menselijke ketting langs het fietspad. Een heraanleg van die gewestweg staat al jaren op de planning. Al zou er nu binnenkort wel schot in de zaak moeten komen.

De actie kreeg niet alleen steun van de lokale vertegenwoordigers van de partij, ook de Fietsersbond van Tielt was aanwezig. “Ik passeer hier elke dag met de fiets van en naar mijn werk in Deinze”, zegt Birger Landuyt van de Fietsersbond. “Het is de kortste route, maar altijd is het opletten geblazen. Zeker als er zware vrachtwagens passeren. Nu nog meer dan vroeger, want het aantal fietsers is toegenomen. En door de verschillende soorten fietsen zijn ook de snelheden van de fietsers onderling veranderd, waardoor het aantal conflictsituaties nog toeneemt.”

“We kunnen en mogen het niet normaal vinden dat fietsers hier elke dag hun leven moeten wagen tijdens het woon-werkverkeer”, aldus Groen-(co)voorzitter Jeremie Vaneeckhout. Hij ging samen met een flinke delegatie van de partij op het fietspad staan in Tielt. “Deze weg is bovendien in bijzonder slechte staat (enkele honderden meters verderop in dezelfde straat ontstond vorige maand nog een groot zinkgat omdat de riolering er versleten is – red.). Te vaak wordt de heraanleg van gewestwegen zoals deze op de lange baan geschoven, zeker in de meer landelijke gebieden. En dat terwijl het aantal ongevallen met fietsers de laatste jaren helaas terug in stijgende lijn zit. En de N35 is lang niet de enige drukke steenweg met zo’n ‘moordstrookje’. “In totaal ligt er daarvan in Vlaanderen vandaag zo’n 2.500 kilometer. Wij vragen dan ook dat er een algemeen masterplan wordt uitgewerkt.”

Aanvraag vergunning in 2024

Er is al ruim tien jaar sprake van de aanleg van veilige, afgescheiden fietspaden langs de Deinsesteenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin kondigden in 2019 al aan dat de volledige rijweg vernieuwd zou worden, inclusief rioleringen. Maar het project bleef achteruit geschoven worden. Al zit er nu wel schot in de zaak. Schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V) zat vorige week nog samen met AWV over het dossier. “Er komt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening aan in januari 2025, waardoor de regels rond buffering een flink pak strenger worden. Daardoor zouden we veel meer gronden moeten verwerven dan nu het geval is. Dat vermijden we liever en daarom mikken we nu resoluut op midden 2024 voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ook aan de Oost-Vlaamse kant (het Agentschap Wegen en Verkeer werkt per provincie- red.) is men trouwens al bezig met het dossier.”

Bedoeling is om behalve een nieuwe riolering ook over de volledige lengte van de weg, die zo’n zes kilometer lang is van Tielt tot aan de provinciegrens, aan beide kanten vrijliggende fietspaden van twee meter breed te leggen. Die zouden komen op de plaats waar nu nog grachten liggen. De grachten zouden dan opgeschoven worden richting landbouwgebied. En daar zijn grondverwervingen voor nodig. “Water moet zoveel mogelijk ter plaatse kunnen infiltreren. De hoeveelheid water dat naar de beken vloeit, mag niet stijgen ten opzichte van vandaag”, liet Filip Demey van het gelijknamige studiebureau eerder al optekenen. “Door de fietspaden zitten we wel met extra verharding. Een moeilijke oefening, zeker omdat de Deinsesteenweg een glooiende weg is waar het water snel wegstroomt. Dat heeft ons erg veel tijd en studiewerk gekost, maar we gaan er alles aan doen om voor 2025 de nodige vergunningen te kunnen aanvragen.” (SV)