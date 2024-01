Groen trekt met verruimde formule naar gemeenteraadsverkiezingen: “Constructieve oppositie werkt”

Groen neemt in Wevelgem aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober deel met een verruimde formule als ‘Meer dan Groen’ en met dit keer ook onafhankelijke kandidaten. Groen telt momenteel vier zetels in de gemeenteraad. Fractieleider Carlo De Winter is opnieuw lijsttrekker. “Als we onze vier zetels kunnen behouden, dan zijn we tevreden”, zegt Carlo.

De vorige keer kwam Groen uit op 13,5 procent van de stemmen. Het pakte zondag uit met een nieuwjaarsontbijt en koppelde dat aan verkiezingsnieuws. Men liet een opvallende banner ontwerpen met het grondplan van Gullegem-Moorsele-Wevelgem en de voornaamste aandachtspunten in het verkiezingsprogramma. “We zijn er voor alle mensen van de drie deelgemeenten”, zegt Carlo De Winter. “We gaan bijvoorbeeld op de jaarlijkse bloemenmarkt op 1 mei aan de mensen vragen wat ze ervan vinden en wat beter kan. Onze ideeën lieten we uittekenen op de kaart van Wevelgem en trekken daarmee rond. Misschien zijn er nog ideeën die ontbreken en dan horen we dat dan wel.”

Zetels behouden

Groen wil in oktober in de eerste plaats dus de vier zetels behouden. “Nu het voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen niet meer verplicht wordt om te gaan stemmen, is het afwachten”, zegt partijvoorzitter Tommy Masschelein. Op zondag 9 juni is er voor de federale verkiezingen, het Vlaams en Europees parlement wel een opkomstplicht. “Federaal zitten we in de regering maar er is veel kritiek op Vivaldi”, aldus Tommy. “In de Vlaamse regering behoren we tot de oppositie, maar levert Groen goed werk.” Groenlijsttrekker voor de Kamer Matti Vandemaele bracht zondag ook een nieuwjaarsboodschap.

Opmerkelijk is alvast dat lijsttrekker Carlo De Winter (52) zich kandidaat-schepen noemt. “We willen meebesturen”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier die voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. “We horen heel vaak dat het eigenlijk democratisch niet zo goed is dat met CD&V een partij hier al zo lang aan de macht is. ‘Meer dan Groen’ staat klaar om ook binnen een meerderheid mee te werken aan een beter en ambitieuzer beleid.”

Positieve ideeën

Tavernier was vroeger bij de gemeente Wevelgem hoofd van de milieudienst en veranderde drie jaar geleden van job waardoor hij nu kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “We zijn in de oppositie veruit de meest actieve partij en onze voorstellen worden ook vaak opgepikt”, aldus de lijsttrekker. “Zo vroegen wij in 2012 al om een visie over het centrum van Wevelgem, dat plan zijn ze op dit moment aan het realiseren. Ook de fietsersbrug over de A19 is een idee van ons in 2018, ook daar wordt op dit moment aan gewerkt.”

Kevin Labeeuw

“Vanuit de oppositie slagen we er vandaag al in om heel wat van onze ideeën ingang te doen vinden in het beleid. Groen heeft dan ook een sterke traditie om maandelijks positieve ideeën op de gemeenteraad te lanceren. Ook achter de schermen in de commissies is Groen de partij die het meest actief meedenkt en -werkt. Deze constructieve oppositie werkt.”

Met zaakvoerder Kevin Labeeuw (42) van Green Leaf Projects Kortrijk is de eerste nieuwe kandidaat voorgesteld. Zijn zaak is de winkel voor alles wat te maken heeft met cargobikes. Fietsen is voor Kevin niet alleen een passie, maar ook een levensstijl. Na zeventien jaar als sociaal werker, vooral in de jeugdsector, maakte Kevin van de cargofiets ook zijn job. Hij komt als verruimingskandidaat op de lijst te staan. “Het project charmeerde mij omdat het duidelijk is dat de ecologische ideeën ten dienste staan van meer kwaliteit voor de inwoners van de gemeente”, zegt Kevin. “Op de stedelijke jeugddienst van Menen leerde ik in een vorig leven dat een kindvriendelijke stad of gemeente er een is die vriendelijk is voor iedereen. Dat Groen de lijst openstelt voor iedereen die deze doelstellingen deelt, is een keuze waar ik mij volop kan achter scharen.”

Raadsleden

Gemeenteraadsleden Inge Goemaere en Jelle Stragier doen opnieuw mee. Hun collega Lien Vanderjeugt ook, maar door de moeilijke combinatie werk-politiek ambieert ze geen zitje in de gemeenteraad. Wie op de tweede en derde plaats komt, staat nog niet vast. Tweede moet sowieso een vrouw zijn.