Groen trekt als 8450Anders naar de kiezer

Ook al wordt Groen nationaal vandaag vaker dan de partij lief is door de mangel gehaald en haar een verbeten strijd met de kiesdrempel voorspeld, in Bredene blijven Lucas Vandendriessche en de zijnen geloven in nieuw succes bij de gemeenteraadsverkiezingen ’24. De oppositiepartij zal dat in haar verlangen naar een ‘breed gedragen alternatief voor de huidige meerderheid’ wel doen onder een nieuwe naam: 8450Anders. “Op die manier kunnen we de krachten bundelen en Bredene straks op een andere manier gaan besturen”, meent de voorzitter.

De kogel is, op ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, door de kerk voor Groen Bredene, vandaag eigenaar van één gemeenteraadszetel: de partij verandert het geweer van schouder en zal als 8450Anders naar de kiezer trekken. De groenen willen hiermee een verruimingsoperatie op touw zetten, die het de huidige Vooruit/CD&V-meerderheid lastig moet maken.

“Ik durf te beweren dat Groen ondertussen op de politieke kaart staat in Bredene”, opent voorzitter Lucas Vandendriessche zelfverzekerd. “Vele inwoners appreciëren ons harde werk in de oppositie. Heel wat Bredenaars zijn ons genegen maar vinden ons ergens nog te ‘groen’. En omdat we een volwaardig alternatief willen zijn voor de kiezer willen we verruimen met gelijkgezinden. We lanceren daarom een oproep aan de Bredenaar om aan te sluiten bij een breed project onder de noemer 8450Anders.”

Verruimingsactie

Dat het vuur waaronder Groen nationaal vandaag vanuit diverse hoeken ligt, mee de aanzet was van deze naamsverandering, ontkent Vandendriessche niet. “We worden als groenen vandaag in een hoekje geduwd waar we niet altijd horen. We zijn te woke, te klimaatfetisjist,… Onder een nieuwe, gemeentelijke vlag opkomen, het is trouwens iets dat andere partijen ook wel doen.” Vandendriessche wijst ook op de lokale politieke realiteit. “In Bredene zijn de socialisten al meer dan 30 jaar aan de macht. In plaats van met drie kleine partijen de arena in te trekken, leek het ons beter om onze deur open te zetten voor al wie ons gedachtegoed genegen is. Voor wie ‘groen’ is, maar niet ‘Groen’, als je begrijpt wat ik bedoel.”

“Onze fractie heeft unaniem gekozen voor deze verruimingsactie”, verzekert Andrea Otlet, het enige gemeenteraadslid van Groen. “We doen dit heel bewust om nog veel meer mensen bij ons project te betrekken. Je hoeft dus geen lid te zijn van Groen om straks op onze kieslijst te figureren. Zolang je maar onze waarden en speerpunten deelt.” “8450Anders wil de progressieve, sociale en ecologische krachten in de gemeente bundelen en Bredene op een andere manier gaan besturen”, gooit Vandendriessche er tussen. “De Bredenaar verdient een partij die eerlijk en verstandig investeert in wat écht belangrijk is voor de gemeente. 8450Anders wil Bredene teruggeven aan de Bredenaar door duurzaam en transparant te besturen met die Bredenaar.”

Het programma van 8450Anders is volgens zijn voorzitter intussen al voor 90 procent afgeklopt. “Een echt groene gemeente, een bestuur dat niet alles zelf wil regelen, meer open ruimte,.. het zijn kernthema’s in dat programma. Maar het is uiteraard de bedoeling dat de verruimingskandidaten ook nog hun zegje doen. In december willen we dan met ons programma naar buiten komen.”

Lijstvorming

Wie de nieuwe lijst zal trekken, is nog niet duidelijk. “We willen onze lijst snel bijeen krijgen en bedoeling is dat die 25 namen zal tellen. Geen evidente opdracht gezien de negatieve toon, die vandaag bij politiek hoort. Bovendien moeten de lijst evenveel vrouwen als mannen tellen. Maar we denken dat het lukt”, meent Otlet, die vele decennia geleden aan de wieg van Groen Bredene stond en tijdens deze legislatuur Koen Uittenhove kwam vervangen in de gemeenteraad.

“In 2018 veroverden we voor het eerst een zetel in de gemeenteraad. Ooit, ten tijde van het kartel met Spirit, waren we er al eens dicht bij geweest. Maar in 2018 is het dan eindelijk gelukt. In 2024 willen we zonder meer beter doen”, is Lucas Vandendriessche ambitieus. “Blijven we met één of zonder zetel achter in oktober ‘24, dan zullen we uiteraard ontgoocheld zijn. Eerlijk? We rekenen op twee zetels, ook al omdat we straks met een verruimde lijst naar de kiezer trekken.”

(MM)