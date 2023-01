Groen Tielt stapt uit coalitie: “Het mobiliteitsplan voldoet niet”

Groen Tielt heeft via zijn website laten weten dat het uit de coalitie stapt.

“Het studiebureau Vectris heeft in opdracht van het gemeentebestuur een mooi verkeersleefbaarheidsplan voor Tielt opgemaakt”, aldus Groen Tielt via hun website. “Wij hebben het door het stadsbestuur vereenvoudigde plan (nu een mobiliteitsplan) getoetst aan het Bestuursakkoord 2019-2024, dat door ons mee onderhandeld werd. We zijn met Groen Tielt van mening dat het voorliggende ‘Mobiliteitsplan Tielt’ de toetsing met het Bestuursakkoord 2019-2024 niet kan doorstaan en beoordelen het als onvoldoende! We kunnen er dan ook niet mee akkoord gaan en beslissen daarom om uit de meerderheidsfractie te stappen.”

Groen wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door An Vanden Bussche.