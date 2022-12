Groen Tielt heeft met Herman Duprez (71) nieuwe voorzitter

Groen Tielt heeft een nieuwe voorzitter. Herman Duprez volgt Filip De Bruyne op als voorzitter van de partij. Duprez is afkomstig van Meulebeke, maar woont al sinds 1978 in Tielt. Hij was tijdens zijn carrière actief als huisarts, arbeidsarts en verzekeringsarts-gerechtsdeskundige.

Duprez kiest naar eigen zeggen voor Groen omdat hij vooral een verschil wil maken voor de volgende generaties. “Het is voor iedereen duidelijk dat het behoorlijk mis aan het gaan is met ons klimaat. De waterbom in Wallonië in 2021 en de droogte van 2022 waren recente voorbeelden. Er moet nu drastisch ingegrepen worden als we het tij willen keren. De ergste gevolgen van de klimaatverandering zal ik zelf wellicht niet meer meemaken, maar ik voel mij verplicht tegenover mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen om me te engageren voor een betere toekomst. Ik wil niet werkloos aan de zijlijn toekijken, we mogen de factuur niet doorschuiven naar onze (klein)kinderen, en ik hoop anderen te motiveren om ook hun steentje bij te dragen. Roepen aan de zijlijn heeft nog nooit iets opgebracht.”

Mentaal welzijn

Nog volgens Duprez is er nood aan meer aandacht voor mentaal welzijn. En daar kan meer natuur bij helpen. “Veel mensen hebben het moeilijk of voelen zich niet goed in hun vel. Nochtans is bij iedereen het klassieke antwoord op de vraag ‘Hoe is’t?’, steevast ‘Goed’, of ‘ça va’. Want het is moeilijk toegeven dat het eigenlijk niet zo goed gaat, zeker in West-Vlaanderen. Groen beseft dat het oké is om niet altijd oké te zijn. En dat mentaal welzijn brengt ons bij het belang van natuur. Bomen zijn echt wel van levensbelang. Een groene omgeving brengt rust. Artsen schrijven niet zomaar ‘wandelcoaching in de natuur’ voor, want groen is goed voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. In een groene omgeving kom je tot rust. Helaas is er te weinig groen in de Tieltse regio.”

Mobiliteit

De gepensioneerde huisarts wijst er ook op dat er op vlak van mobiliteit in de stad nog veel werk aan de winkel is, terwijl ook de vergrijzing van de bevolking voor uitdagingen zal zorgen. “De wereld evolueert razendsnel en de uitdagingen zijn groot, maar de ambitie en het enthousiasme om met Groen Tielt aan oplossingen te werken zijn dat ook.”

(SV)