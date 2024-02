Groen stelt nieuwe kandidaten voor: “Het kan hier nog beter”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie stelde oppositiepartij Groen een pak nieuwe kandidaten voor die dit najaar aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. En daar zitten enkele opvallende namen tussen. “Ik zet deze stap vooral uit frustratie”, klinkt het.

Vorige maand lichtte voorzitter en gemeenteraadslid Simon Wemel de ambitie van de partij toe. “Wij willen mee besturen”, is Groen duidelijk. Wemel komt op als lijsttrekker. Raadsleden Marij Vanlauwe, Inge Vandevelde en Hilde Malfait van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verlengen ook hun engagement. Onlangs stelde de partij tijdens haar nieuwjaarsreceptie in de Schakelbox de voorlopig 22 kandidaten voor.

Dries Demuytere, Johannes Heremans, Sonja Blauwblomme, Sophie Cocheteux, Nancy Dewaele, Tom Ruysschaert, Leen Vanlancker, Brent Verbeke, Bianka Kühne en Gunther Heremans stellen zich opnieuw kandidaat. “Een voor een ervaren en gekende Groen-supporters die ook in 2018 de lijst steunden”, duidt Simon Wemel. Nieuw zijn Vicky Van Den Heede (51) lector toerisme bij Howest, coördinator van Freinetschool De Kleine Wereld Mien Desmet (44), studente sociaal werk Lina Herman (20), consultant Laura Malfait (22) en professor duurzame energietechnologie Jan Cappelle (47), die met Het Onderspit net als zijn broer Wannes van Het Zesde Metaal een muziekgroep heeft.

Jeugdwerking

Ook Eefje Deweer (43) federaal secretaris Kustwacht bij Binnenlandse Zaken en partner van comedian Piv Huvluv, zorgcoördinator in Campus College Petrouchka Rogge (56) en Joost Coorevits (59) – theatertechnieker bij cc De Schakel – maken hun politieke debuut. “Het is een goede mix qua leeftijd, woonplek en werkcontext, en de nieuwe kandidaten kijken met een frisse blik en goede ideeën op de Waregemse politiek”, aldus voorzitter Wemel.

“Nieuwe kandidaten kijken met een frisse blik op de Waregemse politiek”

“Ik zet deze stap vooral uit frustratie”, reageert Jan Cappelle. “Er is hier zoveel mogelijk wat niet gebeurt, vooral op vlak van mobiliteit, jeugd en ruimtelijke ordening. De lokale politiek speelt een belangrijke rol, als meerderheid maar ook als oppositie kan je echt veel teweegbrengen. Het is hier tof wonen in Waregem, maar het kan nog veel beter”, aldus Jan. “De jeugdwerking en de participatie van jongeren moeten we echt een push geven, dat gebeurt nu veel te weinig. Er zit zoveel enthousiasme in de jeugd dat wij kunnen gebruiken”, zegt Mien Desmet. “Uit sympathie voor de partij en vanuit mijn professionele achtergrond wil ik mij engageren om daar verandering in te brengen.”

Meerderheid breken

De partij wist ook Joost Coorevits – vader van de Compact Disk Dummies te overtuigen. “Het is een bijzonder moment in Waregem. Het is tijd om de absolute meerderheid te breken, tijd voor een frisse wind. Ik ben al iets ouder, maar het is bijzonder leuk om de jonge mensen zo geëngageerd te zien. Ik wil graag aan dit verhaal meewerken”, vertelt hij.

Het is een bewuste keuze van de oppositiepartij om apart met een eigen Groen-lijst op te komen en geen bredere stadslijst te vormen. “We zijn van mening dat Waregem een groene toets kan gebruiken,” zegt Marij Vanlauwe. “Met onze eigen lijst en een sterk programma hopen we dan ook die Waregemnaars aan te spreken die vernieuwing zoeken. Door een combinatie van leeftijden, de verschillende wijken in Waregem, ervaring en nieuw bloed, hebben we een mooie mix op onze lijst staan die tegelijk ons programma volledig ondersteunt. We hebben nu 22 kandidaten, we vullen graag aan tot 33. Ja, we zijn ambitieus.”

Positieve campagne

“We willen mee besturen en maken dat duidelijk met een positieve campagne die hoop, energie, ambitie en solidariteit uitstraalt”, besluit lijsttrekker Simon Wemel. “Onze kandidaten steken hun nek uit. Dat is niet evident in de politiek, en al zeker niet hier in Waregem. Maar we gaan iedereen overtuigen om in oktober naar het stemhokje te trekken, en daar op ons te stemmen en te kiezen voor ons programma. We hebben niets tegen de huidige meerderheid, maar een partij die zo lang alleen de scepter zwaait, dat is niet gezond”, aldus Wemel.