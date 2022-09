Groen slaat rood alarm over nieuwe zwembad: “Jaarlijks bijna 2 miljoen euro voor Lago Grasduinen is onverantwoord”

Groen Bredene gooit het roer om in het zwembaddossier. “Het financieel plaatje is volledig ontspoord. De stijgende bouwkosten en hyperinflatie dreigen Bredene kopje onder te duwen. Er zijn betere keuzes dan een zwembad dat 30 jaar lang 2 miljoen euro zal kosten aan de Bredenaar”, liet secretaris Bruce Verburgh maandag optekenen.

Groen Bredene stapt per direct uit de commissie die de werken aan het nieuwe zwembad op Grasduinen moet begeleiden en opvolgen. “Wat in het begin als een goed verhaal klonk, dreigt nu op een financieel fiasco uit te lopen. Om te beginnen lopen de kosten veel te hoog op. In het Meerjarenbudget was een jaarlijkse uitgave van 1,25 miljoen euro voorzien voor de exploitatie van het zwembad. Voor 30 jaar en geïndexeerd. Momenteel ligt er een contract op tafel waarin al sprake is van bijna 2 miljoen per jaar. En dat is dan nog zonder de eenmalige, extra investeringsvergoeding gerekend, die nog moet vastgelegd worden. Ook de kosten voor de aanleg van de parking en toegangswegen en de aankoop van Grasduinen, nog eens goed voor 6,5 miljoen euro, zitten hierin niet vervat”, becijferde Bruce Verburgh.

“De administratie en burgemeester Steve Vandenberghe gaven het in de media onlangs zelf aan: het zijn financieel uiterst onzekere tijden en elke investering moet daarom kritisch bekeken worden. Waarom dan deze redenering niet consequent doortrekken naar een zwembadproject, dat straks 28% (!) van het investeringsbudget in openbaar domein zal uitmaken. Voor de volgende 30 jaar, voor alle duidelijkheid.”

Lucas Vandendriessche, voorzitter van Groen Bredene, dook onlangs ook in de DBFMO-formule (de publiek-private samenwerking voor de bouw van het zwembad) en stelde enkele volgens hem reële bedreigingen vast. “De overeenkomst steekt boordevol bijkomende risico’s voor de gemeente, zeker in combinatie met de crisis. Ik denk alleen al aan het vinden van (goed) personeel. Geen personeel betekent geen uitbating. Er zijn in Vlaanderen al zwembaden, die tijdelijk dichtgaan wegens gebrek aan redders.”

“Niet tegen een zwembad”

Vandendriessche begrijpt dat schoolkinderen en recreatieve zwemmers recht hebben op een zwembad in de omgeving. “Dat zwembad willen we uiteraard liefst in Bredene. Maar dan wel een op maat van onze gemeente, die financieel haalbaar is en, waarom niet, samen met de buurgemeenten wordt geëxploiteerd. Wat ons betreft is het hoog tijd om het geweer van schouder te veranderen, het huidige project af te blazen en een nieuwe studie te maken, die in de richting van een regionale oplossing gaat. Daar bestaan trouwens mooie voorbeelden van.”

Alles beter volgens Groen dan het Grasduinen-zwembad dat, zoals het er nu voorstaat, elke Bredene in de toekomst 110 euro per jaar zou kosten. “Als je weet dat slechts 7% van de Bredenaars aangeeft regelmatig gebruik te maken van het huidige zwembad dan is die investering van 2 miljoen euro per jaar pas echt duizelingwekkend.”

Groen trekt zich daarom volgens zijn voorzitter per direct terug uit de gemeenteraadscommissie Bouw Nieuw Zwembad. “Wij willen niet langer de indruk wekken dat we door in deze commissie te zetelen akkoord gaan met de huidige gang van zaken. Want dat zijn we intussen dus duidelijk niet meer.” (MM)