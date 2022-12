Groen licht voor nieuwe rolstoelvriendelijke inkom van sportcentrum De Treffer in Waregem

De gemeenteraad gaf dinsdagavond groen licht voor het ontwerp van de nieuwe en rolstoelvriendelijke ingang van sportcentrum en zwembad De Treffer. De werken, die in de loop van volgend jaar beginnen, kosten 442.000 euro.

De bestaande ingang van het Waregemse zwembad en aanpalende sportcentrum is berucht onder rolstoelgebruikers. Er is een hellend vlak aanwezig, maar dat is lang en steil. In 2021 besliste het stadsbestuur dat er een lift zou komen aan de hoofdingang, zodat het gebouw toegankelijker wordt voor mindervaliden. In oktober antwoordde schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) op een vraag van An Vanheusden (CD&V) – zelf een rolstoelgebruiker – dat de lift er tegen midden volgend jaar komt.

Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond werd het ontwerp goedgekeurd. Het architectenbureau Wielfaert ontwierp een gloednieuwe ingang, waarbij het hellend vlak blijft en er een lift toegevoegd wordt. Aan de aanpassingswerken hangt een kostenplaatje van 367.000 euro zonder btw en 444.000 euro inclusief btw.

Net zoals An Vanheusden, die namens de sportvereniging Somival expliciet dankwoorden uitsprak voor de plannen, reageerde N-VA/Open VLD-fractieleider Michiel Vandewalle opgetogen. Hij kaartte de situatie al enkele keren aan op de gemeenteraad. “Ik hoop dat er in de toekomst meer werk gemaakt wordt van maatregelen voor mensen met een beperking”, zei hij in een reactie. (PNW)