Groen Ledegem neemt niet deel aan de verkiezingen: “Monstercoalitie blokt alles af”

Groen neemt in Ledegem komend jaar in oktober niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakte het bestuur zondag bekend. Groen telt in de gemeenteraad één zetel en wordt vertegenwoordigd door Sien Jacques. CD&V/VD, met leden van Open VLD en N-VA, telt met 18 van de 21 zetels een verpletterende meerderheid. “We trekken de deur van de gemeentepolitiek achter ons dicht”, aldus de lokale afdeling van Groen.

“Niet omdat we vinden dat alles perfect loopt in Ledegem, er is zeker nog werk aan de winkel. Ook niet omdat we ons niet meer willen inzetten voor onze gemeente, veel bestuursleden zijn actief in het middenveld of zetten zich op een andere manieren in voor onze samenleving.”

“Meerderheid blokt alles af”

“Wel omdat we ons op een positieve manier willen inzetten voor onze medeburger. En met de huidige meerderheid is dat simpelweg onmogelijk. Met een bestuur dat iets eenvoudigs en positiefs zoals pakweg een geveltuinreglement niet wil toelaten. Met een schepen van Diversiteit die een eenvoudige maar o zo belangrijke symbolische actie als een regenboogzebrapad, of zelfs het uithangen van de regenboogvlag, pertinent weigert. Een meerderheid die alle voorstellen vanuit de oppositie afblokt enkel en alleen omdat ze vanuit de oppositie komen.”

Monstercoalitie

“En laten we een kat een kat noemen : die huidige meerderheid zal ook de volgende legislatuur heel waarschijnlijk onder dezelfde vorm aan de macht zijn. Om die reden stellen de leden van de huidige groep Groen Ledegem zich niet meer kandidaat voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Met tegenzin, want een gezonde democratie heeft een oppositie nodig. En zeker in Ledegem tegen de monstercoalitie van CD&V/VD.”