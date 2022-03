Groen Kortrijk wil ereburgerschap van Mia Doornaert intrekken na passage in Vlaams Belang-podcast

Matti Vandemaele, gemeenteraadslid voor Groen in Kortrijk, vraagt burgemeester Ruth Vandenberghe om het ereburgerschap van barones en oud-journaliste Mia Doornaert in te trekken. Aanleiding is de passage van Mia Doornaert in de Vlaams Belang-podcast Toogpraat.

Vrolijk aanschurken bij extreemrechts. En dan te weten dat die ereburger is in Kortrijk. In een niet mis te verstane tweet vraagt Matti Vandemaele, Groen-gemeenteraadslid in Kortrijk, zich luidop af of barones Mia Doornaert nog langer ereburger van Kortrijk kan blijven.

Dat doet hij naar aanleiding van de passage van de oud-journaliste en columniste in de Toogpraat-podcast van Vlaams Belang. In de aflevering van maart gaat Mia Doornaert daarin bijna een uur in gesprek met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Eerder brachten onder meer Jean-Marie Dedecker, Rik Torfs en Nigel Farage een bezoek aan Toogpraat.

Mia Doornaert, vrolijk aanschurken bij extreem rechts. En dan te weten dat die ereburger is in #kortrijk. Wat denk je @rvdb8500, tijd om dat ereburgerschap af te nemen? pic.twitter.com/lnfrbSyODk — Matti Vandemaele (@mattivandemaele) March 7, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Stap te ver”

Voor het Groen-gemeenteraadslid is het podcastgesprek tussen Van Grieken en Doornaert van die orde dat burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) het ereburgerschap van de barones moet ‘afnemen’. “Het is niet de eerste keer dat Mia Doornaert zich op het randje – of erover – begeeft. Er zijn in het recente verleden een heel aantal uitspraken die op zijn zachtst gezegd problematisch zijn, maar dit is in mijn ogen absoluut een stap te ver”, stelt Matti Vandemaele.

“Ik vraag me dan ook oprecht af of ze zo iemand willen als ereburger in Kortrijk. Wetende dat we zoveel miserie kennen met de manier waarop Vlaams Belang in Kortrijk al politiek doet… Neen, Mia Doornaert als ereburger is absoluut geen reclame voor onze stad.”

Op de fractievergadering van zijn eigen partij brengt Matti Vandemaele het onderwerp al zeker ter sprake en ook op de eerstvolgende gemeenteraad, volgende maandag, wil hij het ereburgerschap van Mia Doornaert aansnijden. “Ik vind echt dat het stadsbestuur er iets moet aan doen. Gebeurt dat niet, dan keur je dat koketteren met Vlaams Belang goed. Sorry, maar dat vind ik niet kunnen.”

Sinds 2006

Mia Doornaert, geboren op oudejaarsavond 1945 in Kortrijk mag zich sinds 2006 ereburger van de stad noemen. Samen met Guido van Gheluwe, Luc Glorieux en Pierre Mauroy werd ze tijdens een officiële plechtigheid in de Kortrijkse Schouwburg gehuldigd. De titel kwam er als teken van dankbaarheid vanuit de Kortrijkse gemeenschap voor de manier waarop Mia Doornaert bijdroeg aan ‘modern burgerschap’. Het ereburgerschap zegt in de eerste plaats iets over de verdiensten van de ereburgers zelf, maar toont volgens de website van de stad ook aan hoe Kortrijk naar zichzelf en de toekomst kijkt.

Het viertal uit 2006 vervolledigde een rijtje van 25 Kortrijkse ereburgers. Enkel het schepencollege, een delegatie van de gemeenteraad of een erkende adviesraad van de stad kunnen nieuwe ereburgers voordragen. De beoordeling komt een specifieke erkenningscommissie toe. Enkel gewezen inwoners van Kortrijk die nog leven met grote faam en een zekere uitstraling in binnen- of buitenland komen in aanmerking.

De zesde aflevering van Toogpraat met Mia Doornaert vind je hieronder: