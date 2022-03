Groen Kortrijk pleit voor automatisch recht op gratis aardgaslevering voor kwetsbare gezinnen

David Wemel, fractieleider van Groen Kortrijk, pleit voor een automatische toekenning van het recht op een gratis aardgaslevering aan enkele honderden Kortrijkse gezinnen. Vandaag zijn er in Kortrijk een 160 gezinnen die al beroep doen op die minimale levering, maar volgens Groen zou dat cijfer vrij makkelijk opgetrokken kunnen worden.

Van de 397 Kortrijkse gezinnen met een budgetmeter die recht hebben op een minimale aardgaslevering, zijn er maar 160 die er een beroep op doen. Dat zegt Groen-fractieleider David Wemel. “Het gaat dus om iets meer dan 40 procent, beter dan de rest van Vlaanderen waar vaak maar 20 procent van de rechthebbenden de gratis aardgaslevering krijgt. Maar er is toch nog altijd een grote groep van 250 bijzonder kwetsbare gezinnen die niet de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.”

Nu de energieprijzen verder explosief de hoogte in schieten, wil Groen pleiten voor een automatische rechtentoekenning in Kortrijk. “Er worden al grote inspanningen geleverd, zeker ook op lokaal vlak”, zegt David Wemel. “Denk maar aan het Kortrijkse Energiefonds. Ook de uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief is een belangrijke maatregel die de federale regering al nam. Maar alles staat of valt met een goede begeleiding en toeleiding naar de ondersteuning.”

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van volgende week maandag wil David Wemel dan ook de automatische toekenning van de minimale aardgaslevering op tafel leggen. “Het OCMW van Kortrijk zou daar volgens ons werk van kunnen maken. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat er alweer 250 gezinnen – letterlijk – iets minder in de kou staan”, besluit het Groen-raadslid.