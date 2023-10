Groen klaagt voortijdige communicatie van de stad Roeselare aan

Maandagavond weigerde de fractie van Groen om op enkele punten mee te stemmen op de gemeenteraad. Zij menen dat de stad een loopje neemt met de democratie door vooraf in de pers aan te kondigen wat nog niet door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

“Het is al zo vaak gebeurd en ook al dikwijls aangekaart door ons of collega’s uit andere fracties”, aldus Bert Wouter. “De stad kondigt al in de week voor de gemeenteraad, nog voor ze ter stemming worden voorgelegd, zaken in de pers aan alsof ze al beslist zijn. Nochtans is het de gemeenteraad die de beslissingen moet nemen. Daarvoor zijn de gemeenteraadsleden ook verkozen, zowel van meerderheid en oppositie. Het getuigt van bijzonder weinig respect voor die gemeenteraadsleden, de democratie en de burgers om het debat dat nog gevoerd moet worden compleet te negeren en klakkeloos het vooraf bepaalde standpunt van het schepencollege door te voeren.”

“De meningen zijn soms verdeeld, maar vaak zitten daar op zijn minst nuttige en waardevolle opmerkingen bij. Helaas, als die geopperd worden door een ‘tegenstander’, dan kan je dat zeker niet meenemen. Wij willen graag zien dat deze meerderheid terug respect voor de gemeenteraad opbrengt. Door op zijn minst naar iedereen te luisteren en de beslissingen aan de gemeenteraad te laten. De communicatie komt dan later. Daarom verlaten wij kort de zitting en stemmen we hier niet mee.”