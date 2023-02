Groen hekelt vertraging rond bouw nieuwe evenementenhal in Izegem

Oppositiepartij Groen klaagt aan dat het dossier rond de bouw van een nieuwe evenementenhal heel wat vertraging heeft opgelopen in Izegem. “Ondertussen duwt de inflatie de prijs verder omhoog.”

De plannen liepen in 2021 een eerste keer vertraging op toen bleek dat er maar één offerte was binnengekomen en die deed niet aan de vereisten van de stad. Ook het budget was eerst niet voldoende en werd verhoogd tot 4,5 miljoen euro. Toen was er sprake van om het jeugdhuis een aanbouw bij de nieuwe hal te geven, maar dat plan werd uiteindelijk verlaten. Tot slot had de oppositie al van in het begin vragen bij de grootte van de hal, die kleiner zou zijn de huidige zaal ISO. Die verdwijnt onder de sloophamer om plaats te ruimen voor het nieuwe project.

Geen investeringen

Voor Groen is de maat dan ook vol. “Ondertussen duwt de inflatie de prijs verder omhoog en moet de ambitie voor de nieuwe evenementenhal steeds verder naar beneden. Tot nu, waar de nieuwe zaal alvast een stuk kleiner zal zijn dan de oude”, vat Groen-voorzitter Hannes Vanderstraeten het samen. Ik noem dat tekenend, omdat zo goed als alle investeringen deze legislatuur ofwel zijn vertraagd of uitgesteld of gecanceld. Ook de vorige legislatuur (2012-2018) is er niet geïnvesteerd, ondanks de toen gunstige omstandigheden om geld te lenen. De teller met de achterstand in broodnodige investeringen zal zo tegen 2024 op 12 jaar staan.”

Steeds weer uitstel

Dat de budgetten van de stad wél in evenwicht zijn, beaamt Groen. “Maar dient een stad ook om geld op te potten?”, aldus Hannes. “Ondertussen moet je maar eens proberen als rolstoelgebruiker een gemiddeld Izegems voetpad te betreden, of eens gaan kijken in welke staat de muziekschool verkeert. Het betonrot van de zwembadkuip is zo ver gevorderd dat het stadsbestuur noodbudgetten moet vrijmaken om ze te stutten. Altijd wordt er uitgesteld, zolang tot we moeten vaststellen dat het uiteindelijk nog meer zal kosten.”

“Je geld angstvallig vasthouden tot we op een bepaald moment moeten vaststellen dat ieders leven onaangenamer wordt omdat de verwarming niet meer werkt, het regen door het dak sijpelt en de wasmachine al 6 maanden stuk is. Dat heeft al lang niets meer met goed beheer van een huishouden te maken, maar met slecht bestuur. “

De stad heeft ondertussen een nieuwe zoektocht naar een ontwerper aangevat.