Groen Brugge wou mandaat bij BOOST delen met het Vlaams Belang

De partijen Groen en Vlaams Belang hadden afgesproken om een mandaat te delen bij de interlokale onderwijsvereniging BOOST in Brugge. Dat kwam aan het licht tijdens de gemeenteraadszitting maandagavond. Raf Reuse ontkent ten stelligste dat zijn partij Groen het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang wou opheffen in dit dossier.

De Brugse gemeenteraad moest maandagavond een bestuurder bij de interlokale onderwijsvereniging leersteuncentrum BOOST aanduiden. Onderwijsschepen Olivier Strubbe (CD&V) liet de oppositie toe om een vertegenwoordiger te kiezen: “Het eerste voorstel was om iemand van Groen en N-VA aan te duiden, maar de oppositiepartijen mogen zelf uitmaken wie ze afvaardigen.”

Gedeeld mandaat

Stefaan Sintobin (VB) protesteerde: “Samen met Groen hebben we geopteerd voor een gedeeld mandaat: twee ervaren leerkrachten, met name Ann Braem (VB) en Karin Robert (Groen). Tot onze verbazing vernamen we dat dit niet kan en dat er een vertegenwoordiger van N-VA aangeduid moest worden. Op een nogal arrogante wijze zei de onderwijsschepen ‘nieuwe bazen nieuwe wetten’…”

Olivier Strubbe (CD&V) probeerde te weerleggen: “Eerst was er sprake van drie jaar iemand van N-VA en drie jaar iemand van Groen. Nu mag de oppositie zelf kiezen.”

Stefaan Sintobin (VB): “Maaike de Vreese heeft zich pas vorige week kandidaat gesteld, toen ze hoorde dat er nieuwe bazen en nieuwe wetten waren. Op basis van welk juridisch argument heeft het college zijn beslissing gebaseerd?”

Afspraak

Maaike De Vreese: “Ik wist niet van een afspraak tussen Vlaams Belang en Groen, het is eerste keer dat ze onderling afspreken!”

Raf Reuse (Groen) trachtte de tijdlijn in dit dossier te schetsen: “Ik vroeg aanvankelijk in een email aan de ‘democratische oppositiepartijen’ wie hun kandidaten waren. Ik heb hen voorgesteld om de negen mandaten in de diverse bestuursorganen onder elkaar te verdelen. Noch Open VLD, noch N-VA beantwoordde mijn vraag. Omdat er snel een afvaardiging bij BOOST nodig was, werd er voorgesteld om het mandaat te verdelen met Vlaams Belang. Ik veronderstelde dat er geen interesse was bij N-VA.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zei: “We wilden met onze collegebeslissing Groen vrijwaren van de opmerking dat ze een deal sluit met het Vlaams Belang. Wij houden aan het cordon sanitaire, Groen blijkbaar niet meer.”

Joke Knockaert (Vooruit) voegde eraan toe: “Voor ons blijft het cordon sanitaire gelden. We willen geen maatschappij waarin mensen uitgesloten worden.”

Geen primeur?

Yves Buysse (VB) repliceerde: “Dit is geen primeur. Mijn voormalige partijgenoot Frank Vanhecke werd twintig jaar gelden afgevaardigde bij Finiwo, ten tijde van burgemeester Patrick Moenaert.”

Dirk De fauw: “De oppositie kreeg één mandaat en ze moest er haar plan mee trekken. Het is niet burgemeester Patrick Moenaert die Frank Vanhecke toen aangeduid heeft.”

Jasper Pillen (Open VLD): “Op welke basis heeft het college eenzijdig beslist? Zult u volgende keer zeggen dat Jasper Pillen geen mandaat mag hebben omdat ik te blauw ben? Of Eva Vanhoorne omdat ze teveel babbelt?”

Raf Reuse (Groen): “Van een deal met Vlaams Belang was geen sprake. Het college nam het initiatief. Voor het diensthoofd Onderwijs, gesteund door schepen Strubbe, moest er een “oplossing” komen voor BOOST. Het college heeft ons onder druk gezet om snel een vertegenwoordiger af te vaardigen. Het is niet wij die het cordon sanitair wilden doorbreken”.

Na stemming werden Maaike De Vreese (N-VA) en Karin Robert (Groen) aangeduid voor dit gedeeld mandaat.