Groen Bredene slaat rood alarm over zwembaddossier en pleit voor ‘moed’ om uit zwembadavontuur te stappen

Met zijn boodschap ‘Bredene dreigt te verdrinken in het nieuwe zwembad’ trok Groen Bredene naar de Bredenaar. In POC De Caproen bracht de kleinste oppositiepartij het verhaal dat de voorbije weken al in de media en gemeenteraad opdook: de bouw van het nieuwe LAGO-zwembad is een slecht idee, want het wordt een te zware aanslag op het gemeentelijk budget.

Ligt Bredene wakker van de bouw van het nieuwe LAGO-zwembad op domein Grasduinen en het prijskaartje dat eraan bengelt? Het moest blijken uit de opkomst voor de informatieavond, die Groen Bredene aan het heikele onderwerp had opgehangen.

Ruim 50 inwoners kwamen in POC De Caproen opdagen voor de uiteenzetting. Onder hen trouwe zwembadgebruikers, partizane Groenleden, onafhankelijk raadslid Therese Vanneste en de traditionele schare kritische inwoners. Ook Eddy Gryson, voormalig financiënschepen en plaatsvervangend voorzitter van Vooruit Bredene, was een opgemerkte gast.

Geen financiële ruimte

Met een gedocumenteerde Powerpoint presentatie probeerde Groen een aandachtig publiek de kern van zijn boodschap over te maken: “We stapten aanvankelijk enthousiast mee in het project maar de gigantisch gestegen jaarlijkse bijdrage (bijna 2 miljoen euro/jaar) heeft ons wakker geschud. De komende 30 jaar dreigt hierdoor nog nauwelijks ruimte te blijven voor andere, noodzakelijke investeringen. Ook de dienstverlening dreigt erdoor gehypothekeerd te worden”, opende voorzitter Lucas Vandendriessche het debat.

“Uit de bibliotheek stijgen nu al geruchten op dat er zal bespaard moeten worden en ook de bouw van een nieuw strandhuis aan het Duynegat sneuvelt. Beide illustreren uitstekend ons punt: het LAGO-zwembad zal jarenlang te zwaar wegen op het budget”, pikte Koen Uittenhove, enig Groen-raadslid, in. Secretaris Bruce Verburgh wees op de weinig benijdenswaardige financiële situatie van de gemeente. “Bredene stond ooit bekend voor zijn gezond financieel beleid, maar de leningslast is de voorbije jaren danig ontspoord door (vooral) de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum.”

De conclusie ligt voor Groen daarom voor de hand: “Laat ons dit project een halt toeroepen, ook al zal er een schadevergoeding moeten betaald worden aan LAGO, en onderzoeken hoe we samen met de buurgemeenten een kleinschaliger zwembad kunnen bouwen.”

Torenhoge inflatie

“Allemaal goed en wel maar hoe denken jullie als kleine oppositiepartij dit megalomane project nog tegen te kunnen houden?”, steeg tijdens het vragenuurtje vanuit het publiek op. “Waarom zijn jullie hierin überhaupt mee gestapt?”, een andere pertinente vraag. Groen moest bekennen dat voortschrijdend inzicht tot een nieuw standpunt had geleid. “Ook wij waren bij aanvang gecharmeerd door het project, maar de hoofdlijnen van dit verhaal zijn intussen danig veranderd. Ik begrijp dat de veel hogere materiaalkosten en torenhoge inflatie niet konden voorzien worden, maar dan moet je als bestuur de moed hebben om op je stappen terug te keren”, verdedigde Koen Uittenhove.

Niets staat in marmer gebeiteld, probeerde voorzitter Vandendriessche nog duidelijk te maken. “In tegenstelling tot wat hierover eerder werd meegedeeld, kunnen we nog terugkrabbelen.” Vandendriessche verwees hiermee naar de verwijten, die Uittenhove tijdens de voorlaatste gemeenteraad naar het hoofd geslingerd kreeg door een zichtbaar geïrriteerde burgemeester Vandenberghe. Uittenhove werd toen in niet mis te verstane woorden verraad en hypocrisie verweten door een bulderende burgemeester. “Dat alles al getekend was!”, diens betoog.

110 euro per jaar

Dan was de tussenkomst van voormalig schepen Eddy Gryson genuanceerder. “Ik ben niet langer in functie en wil gewoon enkele misverstanden over de cijfers rechtzetten. Dat de jaarlijkse bijdrage gestegen is naar bijna 2 miljoen euro klopt uiteraard. De redenen daarvoor hebben jullie aangehaald, maar ik wil er toch op wijzen dat het huidige (stilaan uitgewoonde) zwembad ons bijna 900.000 euro per jaar kost. Hierin zitten dan nog de kosten voor personeel en verwarming niet verrekend. Kortom, veel meer dan de 600.000 euro waarvan Groen gewag maakt. Dat zet de 2 miljoen, die straks jaarlijks wordt betaald voor het nieuwe zwembad (met fitness, padelterreinen…) in perspectief.”

“Laat ons toch maar goedkopere alternatieven overwegen. LAGO kost elk Bredenaar straks 110 euro per jaar, gedurende 30 jaar”, stribbelde Vandendriessche tegen. “Vijf minuten politieke moed, meer is er niet nodig om een streep te trekken onder dit verhaal.

“Zolang de zwemclubs door deze hele heisa straks maar niet voor langere tijd zonder zwembad zitten”, wierp iemand in het publiek verbeten tegen. Althans één idee dat volmondig werd gedeeld… (MM)