Groen bedankt pendelaars met ‘Valentrein’-actie

Vrijdagochtend bedankte Groen Wevelgem de treinreizigers. De actievoerders verrasten de pendelaars met een kaartje voor ‘Valentrein’, een knipoog naar Valentijn.

“Het is een warm gebaar voor de moedige pendelaars die elke dag opnieuw kiezen voor trein of bus. We weten dat dit niet altijd eenvoudig is: de stiptheid moet beter, het comfort omhoog,” zegt Groen-gemeenteraadslid Inge Goemaere uit Wevelgem. “Het openbaar vervoer nemen zou niet moedig mogen zijn, maar een logische keuze.”

Groen Wevelgem neemt deel aan een bredere campagne: in totaal delen 60 lokale Groen-groepen over heel Vlaanderen en Brussel Valentreinkaartjes uit. Staf Aerts is het Federaal parlementslid en de mobiliteitsexpert, die in de Kamer pleit voor investeringen in meer en betere treinverbindingen, zodat reizigers zonder zorgen op hun bestemming geraken. Hij verdedigt het standpunt dat iedereen een betrouwbare en aangename reis naar werk of school verdient. “Daarom is goed en betaalbaar openbaar vervoer voor Groen een prioriteit. De treinreizigers appreciëren het kaartje. En, typisch voor de kwaliteit van ons openbaar vervoer was het feit dat twee treinen blijkbaar waren afgeschaft !” besluit Inge. (HV)