Griet Vanryckegem wordt nieuwe lijsttrekker voor N-VA tijdens gemeenteraadsverkiezingen in Menen

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas in oktober volgend jaar zullen plaatsvinden, staat men in heel wat interne partijkeukens al achter het fornuis. De eerste partij die in Menen in de kaarten laat kijken, is de N-VA. Zij kiezen met Griet Vanryckegem voor een nieuw boegbeeld.

Vandaag nog schepen van Cultuur, Onderwijs en Erfgoed maar in 2024 misschien burgemeester? Als het van de lokale afdeling afhangt dan hebben ze met Griet Vanryckegem alvast een stevige kanshebber op kop gezet. “Al meer dan tien jaar toont ze aan dat ze over een onbegrensde gedrevenheid en dossierkennis beschikt, waardoor ze zonder meer de geknipte persoon is om de welvaart in Menen-Lauwe-Rekkem vooruit te stuwen.” Woorden van lof in het persbericht waarmee de keuze voor een nieuwe lijsttrekker door het afdelingsbestuur bekend werd gemaakt.

Renaat Vandenbulcke neemt afscheid

Nieuw, want tot bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was de eerste plaats voorbehouden aan Renaat Vandenbulcke. Als telg van een politiek geëngageerde familie stapte hij in 2012 voor het eerst naar voren en kreeg hij de koppositie. Als huidig schepen van AGB en Patrimonium kan hij terugblikken op een goed gevulde carrière binnen de muren van het stadhuis, waarbij vooral de uitbreiding van De Pelikaan hem een terechte pluim op de hoed hebben bezorgd. Met het verlies van zijn plaats als lijsttrekker liet Renaat ondertussen ook al weten dat hij niet meer op de nieuwe lijst terug te vinden zal zijn. “Ik zal mijn termijn als schepen nog afwerken, maar dan hoeft het voor mij niet meer. Er is een verschil in visie, al blijf ik wel trouw aan de partij.”

Ervaring

Voor Griet Vanryckegem is de politieke wereld er eveneens eentje die niet nieuw is. “Het werd me met de paplepel ingegeven want ook in mijn jonge jaren was ik erg actief. Toen was dat nog onder de vleugels van ‘Gemeentebelangen’ en in 2012 trok ik voor het eerst met de N-VA naar de kiezer. Ondertussen ben ik aan mijn tweede legislatuur bezig en ik heb nog steeds diezelfde passie als van bij de eerste dag. Het is overigens enorm motiverend om in een dergelijk goed werkend team aan de slag te kunnen. Zowel binnen de partij is de samenwerking goed en ook op gemeentelijk vlak loopt het vlot met Team 8930. We krijgen daadwerkelijk dingen verwezenlijkt en dat is wat van belang is. Voor mijn eerste ambt als schepen was ik aan de slag als leerkracht, een functie die ik nadien heb teruggeschroefd naar halftijds. Werken als schepen, vooral in belangrijke zaken zoals cultuur en onderwijs, vraagt heel wat inzet. We zijn dat ook aan de inwoners verschuldigd!”

Hoe de rest van de lijst zal worden opgevuld? Daar blijft de partijafdeling nog vaag over, al lieten ze weten dat ze tijdens de zomer hieraan verder zullen werken.