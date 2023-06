Goele Brouckaert (32) is nieuwe algemeen directeur van Jabbeke: “Resultaatgericht én mensgericht”

De gemeente Jabbeke heeft met juriste Goele Brouckaert een nieuwe algemeen directeur. Ze volgt Gabriël Acke op, die vorig jaar na 35 jaar dienst met pensioen ging. “Ik wil een coach zijn die bestuur en medewerkers ondersteunt en enthousiasmeert om samen onze doelen te bereiken”, zegt Goele.

Goele Brouckaert is getogen in de Oostkampse deelgemeente Ruddervoorde, waar ze nu nog altijd woont, samen met haar vriend Yaëll Moeyaert. Ze groeide op in het landbouwbedrijf van haar ouders Ivan Brouckaert en Katrien Vanhove.

“Hoewel ik altijd een voorliefde heb gehad voor de landbouw, was het nooit mijn droom om het bedrijf zelf verder te zetten”, zegt Goele, die in haar vrije tijd wandelingen maakt en theatervoorstellingen bezoekt, én zelf graag op de planken staat. “Wel had ik altijd al een interesse in het algemeen politiek beleid en in wetgeving die gerelateerd was aan de landbouw en ruimtelijke ordening. Daarom ging ik rechten studeren in Gent en nam ik als keuzevakken onder meer milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht.”

Goele startte na haar studies als advocaat-stagiair aan de balie in Brugge – bij het kantoor Marlex – en aan de balie in Kortrijk. Ze voelde echter dat de advocatuur niet haar droomjob was en reageerde in 2016 met succes op een vacature voor jurist bij de gemeente Jabbeke.

“Zo werd ik ook betrokken bij het algemeen management van het lokaal bestuur en bij de voorbereidingen van het schepencollege en de gemeenteraad”, vertelt Goele. “En in het jaar voor zijn pensioen mocht ik de vorige algemeen directeur Gabriël Acker tijdens zijn afwezigheid ook al vervangen. Zo groeide dus ook mijn motivatie om te kandideren voor deze boeiende functie.”

“Op welke manier ik de functie zal invullen? Wel, als algemeen directeur heb je verschillende rollen: je bent manager, hoofd van personeel, je bent een brugfunctie en moet een netwerker zijn, en ten slotte heb je ook een secretarisfunctie want er moeten officiële notulen bijgehouden worden. Ik wil vooral streven naar een resultaatgerichte aanpak, maar op een menselijke, mensgerichte manier. Als algemeen directeur wil ik een coach zijn die bestuur en medewerkers enthousiasmeert om samen onze doelen te bereiken.”

Moeilijke hervorming

Wat Goele als een flinke uitdaging ziet, is de door de Vlaamse overheid opgelegde ‘regiovorming’, waarbij Jabbeke nu verplicht ondergebracht is bij de brede regio met en rond Brugge, terwijl er nu ook veel goedlopende samenwerkingsverbanden zijn met gemeenten uit de regio Oostende en hinterland.

“Dat zal toch moeilijke hervormingen of overstappen met zich brengen. Waar aan de ene kant door de Vlaamse overheid meer taken worden doorgeschoven naar de lokale besturen om als het ware meer eigenaarschap te geven, wordt aan de andere kant het eigenaarschap beperkt door ons kunstmatig in te delen in bepaalde regio’s en vanuit de hogere overheid te beslissen met welke andere gemeenten we in de toekomst moeten samenwerken”, klinkt het tot slot kritisch.