Giovanny Saelens wordt nieuwe schepen van Sociale Zaken in Kortrijk: “Ik wil een streng en rechtvaardig beleid voeren”

Giovanny Saelens (N-VA) is de nieuwe schepen van Sociale Zaken. Daarmee neemt hij de fakkel over van Philippe Decoene. Met veel ambitie gaat Giovanny (32) de verantwoordelijkheid aan om de sociale uitdagingen van de stad aan te pakken, waaronder mentale gezondheid, armoede en een veranderende demografie. Hij zet zich in om samen met partners en bewoners voort te bouwen aan een sociaal en veerkrachtig Kortrijk.

Je wordt schepen van Sociale Zaken. Hoe voelt dat?

“Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ik ben er klaar voor. De kiezer en mijn partij hebben hun vertrouwen in mij gesteld, en dat waardeer ik enorm. Ik wil de komende zes jaar hard werken voor Kortrijk. Sociale Zaken is een nieuw domein voor mij, maar ik ben klaar voor die uitdaging. Mijn ervaring op de kabinetten van Axel Ronse en Kelly Detavernier hebben me de afgelopen jaren ook veel geleerd, en dat speelt in mijn voordeel.”

Je woont zelf in Heule. Hoe sterk is je band met Kortrijk?

“Ik ben hier opgegroeid, heb hier gestudeerd en mijn omgeving is nauw verweven met de stad. Lokaal politiek voeren geeft me veel voldoening, omdat je meteen resultaat ziet. Elke beslissing heeft te maken met de mensen rondom je. Dat is iets wat je op Vlaams of federaal niveau minder ervaart.”

Wat zijn je eerste prioriteiten als schepen?

“Allereerst wil ik in gesprek gaan met alle betrokken partijen en partnerorganisaties. Zij kennen het sociale beleid door en door en hebben vaak een beter zicht op de uitdagingen. Hun ervaring wil ik benutten om mijn eigen accenten te leggen. Zo bezocht ik onlangs de nachtopvang van CAW: belangrijk om met eigen ogen te zien waar de noden liggen en wat er echt speelt. Daarnaast blijf ik trouw aan een streng en rechtvaardig beleid. We moeten klaarstaan voor de meest kwetsbare mensen, maar misbruik van het systeem moeten we vermijden. Zowel aan de boven- als onderkant van de maatschappij moet eerlijkheid primeren. Dat idee van rechten en plichten vind ik dan ook belangrijk. Dat heeft me destijds ook in de politiek gebracht, en daar hecht ik nog altijd veel belang aan.”

“Lokaal politiek voeren geeft me veel voldoening, omdat je meteen resultaat ziet”

Je zal ook verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en flankerend onderwijs. Een stevige opdracht?

“Absoluut, maar ik ben bekend met deze dossiers, aangezien Kelly Detavernier hier eerder verantwoordelijk voor was. Brugfiguren blijven een belangrijk instrument om de kloof tussen school en thuis te verkleinen, zeker voor kinderen met anderstalige ouders. Dat beleid wil ik voort versterken.”

Door dat luikje onderwijs ben je bezig met de leefwereld van jongeren. Hoe kan je die beter betrekken bij beleidskeuzes?

“De input van jongeren is belangrijk. Tijdens de verkiezingen in juni stond ik ook op de Vlaamse kieslijst en nam ik deel aan schooldebatten. Vooral de kleinere debatten, waar je rechtstreeks in gesprek gaat met jongeren, zijn een grote meerwaarde. Zo ontdek je wat echt leeft bij hen. Jongeren hebben namelijk vaak het gevoel dat de politiek over hun hoofd beslist. Op lokaal niveau kunnen we dat echt beter aanpakken. Het oprichten van een jeugdraad in Kortrijk zou al een mooie stap zijn. Ik wil hierover zeker eens samenzitten met Felix De Clerck, de schepen van Jeugd. Het is belangrijk dat jongeren zich gehoord voelen en actief kunnen meedenken.”

Welke uitdagingen heeft Kortrijk op het vlak van sociaal beleid?

“Vooral de toenemende vergrijzing is een uitdaging. In Heule zal een nieuw woonzorgcentrum komen. Dat is ook opgenomen in het bestuursakkoord. Daarnaast zien we ook dat mensen alsmaar vaker op zoek zijn naar hun plaats in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk om dat mentaal welzijn in de gaten te houden. Initiatieven zoals De Warmste Week rond eenzaamheid laten zien hoe sterk dit thema leeft. We willen mensen echt weer betrekken in de samenleving. Ook hier in Kortrijk.”

We zien ook nog altijd dat Kortrijk te maken heeft met armoede. Hoe wil je dat aanpakken?

“Ik wil voortbouwen op het huidige beleid en mensen in armoede perspectief bieden op een betere toekomst. Armoede is geen keuze, en als stad moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan in de maatschappij, zonder hen te betuttelen. Werken blijft de sleutel om uit armoede te geraken, en daar wil ik volop op inzetten. We bieden ondersteuning waar nodig, maar die moet altijd tijdelijk en uitdovend zijn. Regelmatige controles zijn daarbij essentieel om te zien of de leefsituatie verbetert en om misbruik van het systeem tegen te gaan.”

Waar zal Kortrijk staan over zes jaar onder jouw mandaat?

“Met een streng en rechtvaardig beleid wil ik een warme stad bouwen. Kwetsbare inwoners verdienen ondersteuning, maar het is belangrijk dat zij ook de kansen grijpen die wij aanbieden. Kortrijk moet sociaal en veerkrachtig zijn, en ik hoop dat de stempel van N-VA duidelijk voelbaar zal zijn.”