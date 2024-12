Gino Devogelaere verlaat zijn bureau als burgemeester

Het zit erop! Gino Devogelaere (69) zijn laatste uren als burgemeester zijn geslagen. “De cirkel is rond”, klinkt het bij de man uit Ingooigem die sinds 1994 politiek actief is. “Het is ondertussen 18 jaar geleden dat onze partij Samenéén werd opgericht door mijn compagnon de route Claude (Claude Van Marcke, vader van Pauline die overleed in 2017 aan een routineoperatie, nvdr). Het kon niet mooier zijn: met de hele groep hebben we nu zijn dochter tot burgemeester kunnen brengen!”

Op donderdag 5 december 2024 om klokslag 19 uur start de installatie van het volgende verhaal. Devogelaere zal de burgemeesterssjerp doorgeven aan de jongste burgemeester van Vlaanderen. “Ik zei het in het begin van de legislatuur tegen Pauline: als ge oplet wordt ge binnen zes jaar burgemeester.”

Geknipte burgemeester

Eind januari 2018 werd Devogelaere voorgedragen als nieuwe burgemeester. Als boezemvriend van Claude werd hij naar voren geschoven als de geknipte man. Het uitgebreide netwerk dat hij toen al had – als geboren en getogen Anzegemnaar die niet meer dan een handjevol dagen per jaar zijn gemeente verliet – breidde zich alleen maar uit. Als lijsttrekker scoorde de partij met Gino uitermate goed in 2018 waardoor hij de afgelopen zes jaar de ploeg leidde. Er zullen heel wat mensen zijn die hem nog wel burgemeester blijven noemen. Want dat past ook wel bij zijn imposante verschijning. Zo kan het bijvoorbeeld niet anders dan dat het nog aanwezigen moet zijn opgevallen, hoe hij zijn rug rechtte op de afgelopen 11-novembervieringen. Een burgemeester die er letterlijk en figuurlijk stond voor zijn gemeente, honderd procent tussen de mensen.

Geboren verteller

Een volksmens ook, luisteraar en geboren verteller. Zo goed als elke Anzegemnaar kan hij wel linken aan een of ander verhaal, anekdote of gebeurtenis. Met meestal wel een verrassend einde, al kan hij ook bloedernstig zijn. “Als burgemeester was ik hier iedere dag”, stelt Devogelaere. “Het was me een eer en een genoegen om die rol te mogen vervullen. Mijn leven zal nu wel iets rustiger worden. Alhoewel openbare werken me ook tussen de mensen brengt. Ik zal minder op een bureel te vinden zijn, maar eerder op de werken. Ik voel me goed in die rol. ‘t Is mooi geweest als burgemeester, ‘t gevoel dat er wat druk van mijn schouders valt. Alleen nog maar de taak om politie en brandweer op te volgen, bijvoorbeeld. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid.”

Kleinkinderen en oldtimer

Dat hij nu wat meer tijd voor zijn kleinzonen zal hebben, is een groot plezier. “We zullen eens wat meer gaan fietsen en mijn oldtimer ga ik terug wat meer van stal halen, vooral mijn favoriete Jeep. Onze groep Samenéén ben ik heel dankbaar voor al de kansen en het vertrouwen. Ik wil nog eens benadrukken dat het schitterende resultaat dat we gehaald hebben te danken is aan de sterkte van de groep. Samenéén!: we hebben onze naam waar gemaakt. Een volstrekte meerderheid halen, het is de eerste keer dat dit gebeurt in de Anzegemse geschiedenis. Het heeft werkelijk ieders verwachtingen overtroffen!”